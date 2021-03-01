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futebol

Com novos uniformes, São Paulo se reapresenta após estreia no Paulistão

Elenco voltou aos trabalhos já nesta segunda-feira, em preparação para o duelo diante da Inter de Limeira, na próxima quarta-feira. Tricolor estreou uniformes de treino para 2021...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:37

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 13:37
Crédito: Reprodução/Twitter
O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (1), no CT da Barra Funda, após o empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, na noite do último domingo (28).
TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
Chamou a atenção a estreia dos novos modelos de uniforme de treino do Tricolor, produzidos pela Adidas, fornecedora de materiais esportivos do clube. As peças tem predominância em vermelho e preto, as cores da equipe, além de detalhes nas mangas.
GALERIA> Quem está voltando ao seu clube do coração após empréstimo? Confira! Em campo, o técnico Hernán Crespo fez diversas atividades com o elenco. Os titulares diante do Botafogo-SP fizeram atividades de recuperação na academia, mas também no gramado. Já os reservas fizeram um coletivo contra a equipe sub-20. Uma possível novidade do São Paulo contra a Inter de Limeira é a presença de Luan. O volante, que ficou de fora contra o Botafogo-SP por conta de sondagens, pode ficar à disposição de Hernán Crespo para a partida.

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