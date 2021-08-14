Com novos patrocinadores, São Paulo se lança de vez no mercado digital, podendo trazer novas ativações

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

Na última sexta-feira (13), o São Paulo anunciou sua nova patrocinadora, a plataforma de streaming Roku. Com a nova parceria e com o patrocínio máster da Sportsbet.io, o Tricolor se consolida ainda mais na internet, mantendo duas empresas fortes no mercado digital como suas patrocinadoras.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Essa maior inserção do Tricolor no ambiente digital pode trazer ações e ativações interessantes para o torcedor e para o próprio clube.

Na parceria com a Sportsbet.io, além de possibilidades de apostas exclusivas para os torcedores e vantagens para sócios torcedores, é possível que sejam feitas ações com os outros times patrocinados pela marca: Arsenal e Southampton, da Inglaterra, e o Flamengo.

Com a Roku, o Tricolor deve ter conteúdos audiovisuais exclusivos, produzidos pela SPFCTV e disponibilizados em uma home exclusiva como um dos serviços de streaming disponíveis da plataforma.

As duas parcerias reforçam a presença do São Paulo na internet e, inclusive, foram as interações da torcida e o engajamento do clube nas redes sociais que motivaram o contrato de patrocínio da Roku.Além disso, um dos pilares seguidos pela equipe de marketing do São Paulo e reforçado pelo diretor de marketing, Eduardo Toni, é internacionalização da marca, que justifica os contratos com empresas estrangeiras.

Segundo Luis Bianchi, diretor de marketing da Roku, a parceria tem uma troca entre as duas partes nesse aspecto, pois o São Paulo ganha mais destaque no exterior com a divulgação de seus conteúdos na Roku e a empresa ganha maior difusão no Brasil, ganhando mais popularidade.