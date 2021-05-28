Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com novos pacotes e benefícios, São Paulo anuncia novo programa de Sócio Torcedor; Veja os detalhes
futebol

Com novos pacotes e benefícios, São Paulo anuncia novo programa de Sócio Torcedor; Veja os detalhes

Novos pacotes, vídeos exclusivos, entrevistas exclusivas com membros do clube, descontos em ingressos e descontos em serviços por parcerias são algumas das novidades...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 12:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 12:54
Crédito: Reprodução/ saopaulofc.net
O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (28), o seu novo programa de Sócio Torcedor. Com o intuito de aproximar o torcedor do clube, o novo modelo de associação passou por melhorias, deixando a estrutura mais simples e com menos planos.Agora com menos opções de adesões, o torcedor encontrará pacotes com novos nomes, preços mais baratas e diferentes benefícios, como taxas de desconto e outras vantagens.
São cinco opções de associação, chamados de times: o Vermelho, o Branco, o Preto, o Tricolor e o Diamante. Desses, o primeiro é o mais simples e mais barato e, conforme a sequência, os planos ficam mais caros, mas mais vantajosos.
Os preços são:- Vermelho: R$ 7,00/mês- Branco: R$ 14,50/mês- Preto: R$ 29,50/mês- Tricolor: R$ 49,50/mês- Diamante: R$ 79,50/mês
Uma das novidades para aproximar o são-paulino que se associar ao Sócio Torcedor dos bastidores do clube é uma lista de conteúdos audiovisuais exclusivos e restritos, com vídeos que trazer a rotina do futebol profissional masculino, feminino, do CFA de Cotia e materiais institucionais/históricos. Outra mudança é o acesso antecipado dos sócios torcedores à escalação do time, além de receber notícias oficiais sobre contratações, reforços e novos contratos de patrocínio, também de maneira antecipada. Também será possível fazer perguntas semanalmente para integrantes do(s) elenco(s), da comissão técnica e da diretoria, em entrevistas exclusivas.Novidades para os dias de jogos no Morumbi serão melhor informadas assim que o público volte a ser permitido nos estádios, numa eventual melhora no quadro da pandemia. O São Paulo também disponibilizará, por meio de uma rede de parceiros, parcerias que deem ao associado vantagens em hipermercados, farmácias e e-commerces de materiais esportivos, podendo haver alguma expansão.
As novas mudanças no programa incluem, ainda, a volta das Embaixadas. Assim, o clube já identificou as antigas embaixadas e, durante esta semana, abrirá espaço para o cadastro de novas. No site do Site do Sócio Torcedor (sociotorcedor.com.br), uma aba de Transparência exibirá os resultados financeiros do novo programa e sua distribuição dentro do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados