Com novos pacotes e benefícios, São Paulo anuncia novo programa de Sócio Torcedor; Veja os detalhes

Crédito: Reprodução/ saopaulofc.net

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (28), o seu novo programa de Sócio Torcedor. Com o intuito de aproximar o torcedor do clube, o novo modelo de associação passou por melhorias, deixando a estrutura mais simples e com menos planos.Agora com menos opções de adesões, o torcedor encontrará pacotes com novos nomes, preços mais baratas e diferentes benefícios, como taxas de desconto e outras vantagens.

São cinco opções de associação, chamados de times: o Vermelho, o Branco, o Preto, o Tricolor e o Diamante. Desses, o primeiro é o mais simples e mais barato e, conforme a sequência, os planos ficam mais caros, mas mais vantajosos.

Os preços são:- Vermelho: R$ 7,00/mês- Branco: R$ 14,50/mês- Preto: R$ 29,50/mês- Tricolor: R$ 49,50/mês- Diamante: R$ 79,50/mês

Uma das novidades para aproximar o são-paulino que se associar ao Sócio Torcedor dos bastidores do clube é uma lista de conteúdos audiovisuais exclusivos e restritos, com vídeos que trazer a rotina do futebol profissional masculino, feminino, do CFA de Cotia e materiais institucionais/históricos. Outra mudança é o acesso antecipado dos sócios torcedores à escalação do time, além de receber notícias oficiais sobre contratações, reforços e novos contratos de patrocínio, também de maneira antecipada. Também será possível fazer perguntas semanalmente para integrantes do(s) elenco(s), da comissão técnica e da diretoria, em entrevistas exclusivas.Novidades para os dias de jogos no Morumbi serão melhor informadas assim que o público volte a ser permitido nos estádios, numa eventual melhora no quadro da pandemia. O São Paulo também disponibilizará, por meio de uma rede de parceiros, parcerias que deem ao associado vantagens em hipermercados, farmácias e e-commerces de materiais esportivos, podendo haver alguma expansão.