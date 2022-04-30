Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com novo uniforme, São Paulo se reapresenta de olho em clássico

Tricolor voltou aos treinamentos na manhã deste sábado. Nikão e Sara devem ser desfalques...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 14:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2022 às 14:39
O São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado (30), no CT da Barra Funda, após a vitória sobre o Jorge Wilstermann-BOL, conquistada na última quinta-feira, pela Sul-Americana. GALERIAQuem é melhor: São Paulo ou Santos? Veja votação jogador por jogador feita pela redação LANCE!
TABELAVeja a classificação do Brasileirão
Os jogadores estrearam o novo uniforme de treino, composto por uma camisa predominantemente vermelha e um calção vinho. O time iniciou a preparação para encarar o Santos, nesta segunda-feira (02), às 20h, no Morumbi.
Gabriel Sara e Nikão devem ser desfalques da equipe. A dupla tem lesão no tornozelo e estão no departamento médico. Além deles, o técnico Rogério Ceni, expulso contra o Red Bull Bragantino, não comandará a equipe. O São Paulo soma quatro pontos no Brasileirão e ocupa a 11ª colocação no torneio.
Crédito: NovouniformedetreinodoSãoPaulotemcamisavermelhaecalçãovinho(Foto:Divulgação/SãoPauloFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados