Com novo uniforme, São Paulo se reapresenta de olho em clássico

O São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado (30), no CT da Barra Funda, após a vitória sobre o Jorge Wilstermann-BOL, conquistada na última quinta-feira, pela Sul-Americana. GALERIAQuem é melhor: São Paulo ou Santos? Veja votação jogador por jogador feita pela redação LANCE!

TABELAVeja a classificação do Brasileirão

Os jogadores estrearam o novo uniforme de treino, composto por uma camisa predominantemente vermelha e um calção vinho. O time iniciou a preparação para encarar o Santos, nesta segunda-feira (02), às 20h, no Morumbi.

Gabriel Sara e Nikão devem ser desfalques da equipe. A dupla tem lesão no tornozelo e estão no departamento médico. Além deles, o técnico Rogério Ceni, expulso contra o Red Bull Bragantino, não comandará a equipe. O São Paulo soma quatro pontos no Brasileirão e ocupa a 11ª colocação no torneio.