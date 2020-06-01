Com novo terceiro uniforme e loja virtual, Ceará consegue lucro de R$ 590 mil

Crédito: Divulgação/Ceará

Em números concretos, é possível ver que tanto a nova loja online do Ceará como também a camisa alternativa (batizada de Nação Alvinegra) contaram com grande mobilização do torcedor no sentido de adquirir produtos oficiais do clube.

Tanto é que, segundo estatística divulgada pelo próprio Vozão através do seu site oficial, depois de apenas 24 horas com a apresentação oficial de ambos, o clube já registrava um lucro na casa dos R$ 590 mil levando em conta todos os produtos oficiais disponíveis na Vozão.

Com o adendo de que a nova camisa, que foi desenhada e votada como a mais bonita pelos próprios torcedores, vendeu mais de três mil unidades.

Além do efeito das novidades e do instinto do auxílio ao clube em tempos de receitas reduzidas, um dos elementos que podem ter colaborado com o alto grau de aceitação com o novo o uniforme foi a promoção que vem sendo feita pelo Ceará em relação ao seu modelo mais recente.