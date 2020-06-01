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futebol

Com novo terceiro uniforme e loja virtual, Ceará consegue lucro de R$ 590 mil

Somente um dia depois de anunciada a criação da loja online do clube e o novo modelo, números do Vozão melhoram em período de receitas mais escassas...
LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2020 às 22:44

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 22:44

Crédito: Divulgação/Ceará
Em números concretos, é possível ver que tanto a nova loja online do Ceará como também a camisa alternativa (batizada de Nação Alvinegra) contaram com grande mobilização do torcedor no sentido de adquirir produtos oficiais do clube.
Tanto é que, segundo estatística divulgada pelo próprio Vozão através do seu site oficial, depois de apenas 24 horas com a apresentação oficial de ambos, o clube já registrava um lucro na casa dos R$ 590 mil levando em conta todos os produtos oficiais disponíveis na Vozão.
Com o adendo de que a nova camisa, que foi desenhada e votada como a mais bonita pelos próprios torcedores, vendeu mais de três mil unidades.
Além do efeito das novidades e do instinto do auxílio ao clube em tempos de receitas reduzidas, um dos elementos que podem ter colaborado com o alto grau de aceitação com o novo o uniforme foi a promoção que vem sendo feita pelo Ceará em relação ao seu modelo mais recente.
Isso porque, enquanto o patamar de valores para os modelos masculino adulto tem variação de R$ 159,90 (sócios) a R$ 199,90 (não-sócios), a linha feminina transita de R$145,90 (sócias) a R$182,90 (não-sócias), valores abaixo da média de clubes da elite no Brasil.E MAIS:Ceará lança o terceiro uniforme da temporada 2020Presidente comunica que clube volta aos treinos presenciais em 1° de junhoLima recorda sua primeira partida oficial pelo Brasileirão há três anosElogiando administração, Bruno Pacheco lamenta dispensa de jogadores em outros clubes E MAIS:

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