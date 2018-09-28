Com novidades, Vitória quer surpreender o Serra na sêmi da Copa ES

No penúltimo treino do Vitória antes da primeira partida válida pela semifinal da Copa Espírito Santo, realizado na tarde desta quinta-feira (27), o time de Bento Ferreira revelou que pode vir com até duas alterações, em relação àquele que entrou em campo no empate sem gols contra o Tupy, semana passada.

A primeira é a volta do zagueiro Léo Breno, no lugar de Reinaldo, que retorna para o banco; e a segunda é a entrada do meia-atacante Gian, na posição ocupada tradicionalmente por Henrique. Esta possível troca tem motivações físicas. No treino anterior, realizado na quarta-feira (26), o atacante levou uma pancada no tornozelo e foi poupado.

O zagueiro Léo Breno está de volta ao time titular do Vitória Crédito: Vitória/Divulgação

Segundo o técnico Wesley Martinelli, a atuação de Henrique ainda é dúvida. Amanhã ele deve treinar com o grupo, mas a gente precisa ver como o atleta vai responder dentro de campo antes de confirmar o retorno dele, ponderou.

Na segunda parte do treinamento, o comandante optou por outro estilo de jogo, substituindo Nilo pelo zagueiro Reinaldo. Com essa formação, Deivison ficou mais avançado, Ferrugem atuou como primeiro-volante, e Chiquinho e Gian passaram a jogar abertos nas laterais. Mais defensivo, o esquema pode ser uma opção se o time alcançar vantagem no placar.

A vitória, aliás, é algo que o treinador espera conseguir já nesse primeiro jogo. A gente sabe que a vantagem de dois resultados iguais favorece o Serra e que jogar lá no Robertão não é nada fácil. Então, a gente tem que fazer um bom jogo para reverter essa situação e poder jogar até de outra forma se o resultado estiver a nosso favor, ponderou.

Adversário

Para o técnico Alvianil, o time do Serra é forte e requer atenção. Eles têm uma zaga bem postada. Com a bola no pé, eles conseguem criar situações de gol e, por isso, nosso intuito é exatamente anular essa saída de bola, disse.

Segundo Wesley, será preciso tomar cuidado especial com dois jogadores. O Emílio, que consegue fazer coisas inacreditáveis com a bola no pé; e o Caetano, que é um jogador que tem uma boa saída, analisou. Eles podem ser muito perigosos para a nossa equipe.

Crescente

Apesar do Vitória ter somado um ponto a menos que o Serra na fase de grupos da Copa Espírito Santo, o histórico recente é melhor: com três vitórias e um empate, contra duas vitórias e dois empates do rival.

Para o atacante Chiquinho, os últimos resultados são reflexo do bom momento que vive o time. Acho que é a união do grupo. De uns quatro jogos para cá o time veio se fortalecendo cada vez mais e acho que quando o coletivo está bom, o individual também aparece, comentou o autor do último gol do Vitória-ES.

A provável escalação do Vitória para o jogo contra o Serra é: Harrison; Cássio, Léo Breno, Ferrugem e Franklin; Thiago, Rodrigo César e Deivison; Henrique (Gian), Chiquinho e Nilo.

A primeira partida entre Vitória e Serra, válida pelo primeiro jogo da semifinal da Copa ES, acontece neste sábado (30), às 15h, no estádio Salvador Costa. O segundo jogo está marcado para o próximo dia 5, também às 15h, no Robertão.