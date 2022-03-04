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Com novidades, São Paulo fecha preparação para o Majestoso; veja provável escalação

Tricolor fez o último treinamento na manhã desta sexta-feira (04), antes de encarar o Corinthians, no Morumbi, neste sábado (05), pelo Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 13:35

Publicado em 04 de Março de 2022 às 13:35

O São Paulo realizou o último treinamento antes de encarar o Corinthians, neste sábado (15), às 16h, no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A atividade contou com novidades para o técnico Rogério Ceni. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022
Quem é melhor: São Paulo ou Corinthians? Veja votação jogador por jogador feita pela redação do LANCE!
A principal delas foi a volta do meia-atacante Nikão. Recuperado de COVID-19, o camisa 10 realizou trabalhos físicos individuais pela primeira vez no CT da Barra Funda. No entanto, ele deve ser desfalque para o Majestoso, já que não treinou com o elenco nos últimos dias.
O zagueiro Diego Costa e o atacante Alisson realizaram exame de controle que apontou excelente evolução. Com isso, os dois trabalharam uma parte do treinamento com o restante do elenco e fizeram também um complemento específico e podem ser relacionados para o clássico.Um provável time do São Paulo tem: Volpi; Rafinha, Arboleda, Miranda e Léo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni, Marquinhos (Eder) e Calleri.
Após o aquecimento, Rogério Ceni comandou um trabalho técnico, de bola parada ofensiva. Na sequência, o comandante são-paulino realizou um trabalho tático, utilizando de área a área do gramado, treinando saída de bola e construção de jogada.
Rogério Ceni comandou também uma atividade técnica de troca de passes, movimentação e finalização ao gol, enquanto o auxiliar Charles Hembert fez um trabalho específico com os defensores.
Crédito: SãoPaulofezúltimotreinoantesdoMajestosodestesábado(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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