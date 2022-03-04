Com novidades, São Paulo fecha preparação para o Majestoso; veja provável escalação

O São Paulo realizou o último treinamento antes de encarar o Corinthians, neste sábado (15), às 16h, no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A atividade contou com novidades para o técnico Rogério Ceni. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022

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A principal delas foi a volta do meia-atacante Nikão. Recuperado de COVID-19, o camisa 10 realizou trabalhos físicos individuais pela primeira vez no CT da Barra Funda. No entanto, ele deve ser desfalque para o Majestoso, já que não treinou com o elenco nos últimos dias.

O zagueiro Diego Costa e o atacante Alisson realizaram exame de controle que apontou excelente evolução. Com isso, os dois trabalharam uma parte do treinamento com o restante do elenco e fizeram também um complemento específico e podem ser relacionados para o clássico.Um provável time do São Paulo tem: Volpi; Rafinha, Arboleda, Miranda e Léo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni, Marquinhos (Eder) e Calleri.

Após o aquecimento, Rogério Ceni comandou um trabalho técnico, de bola parada ofensiva. Na sequência, o comandante são-paulino realizou um trabalho tático, utilizando de área a área do gramado, treinando saída de bola e construção de jogada.

Rogério Ceni comandou também uma atividade técnica de troca de passes, movimentação e finalização ao gol, enquanto o auxiliar Charles Hembert fez um trabalho específico com os defensores.