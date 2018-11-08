Com novidades, Federação divulga calendário do futebol capixaba 2019

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) divulgou o calendário oficial de competições da temporada 2019. Ao todo, 10 competições movimentam o futebol local no próximo ano. As grandes alterações ficam por conta do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo.

Vitória x Atlético Itapemirim Crédito: Wagner Chaló/Vitória F.C.

Principal competição do futebol local, o Campeonato Capixaba terá início no dia 02 de fevereiro e previsão de término no dia 20 de abril. A principal mudança se dá no pontapé inicial do Estadual, que historicamente sempre começou em meados de janeiro.

Destaque no segundo semestre do calendário do futebol capixaba, a Copa Espírito Santo também sofrerá mudanças. Antes iniciada em meados de julho e finalizada em meados de outubro, a Copinha será iniciada no dia 17 de agosto, com previsão de término para o dia 30 de novembro.

O presidente da FES, Gustavo Vieira, afirmou que a alteração na data de início da Copa Espírito Santo foi um pedido feito pelos clubes.

- O calendário 2019 é praticamente o mesmo deste ano. A principal mudança será em relação à Copa Espírito Santo. A competição vai ter início em meados de agosto, após a decisão da Série D, e segue até o fim de novembro. A mudança foi um desejo dos clubes que solicitaram que a Copa ES pudesse ficar mais próxima do início do Capixabão do ano seguinte. Assim eles poderiam manter os seus elencos.

Veja a data de início e término das competições em 2019

Campeonato Capixaba Série A: 02 de fevereiro a 20 de abril

Campeonato Capixaba Série B: 16 de março a 20 de junho

Campeonato Capixaba Sub-20: 23 de março a 13 de julho

Campeonato Capixaba Sub-17: 30 de março a 06 de julho

Campeonato Capixaba Sub-15: 30 de março a 06 de julho

Interligas: 17 de março a 13 de julho

Campeonato Capixaba Feminino: 24 de agosto a 24 de novembro

Copa Espírito Santo: 17 de agosto a 30 de novembro

Copa Espírito Santo Sub-17: 10 de agosto a 24 de novembro