Com novidade no time, Rio Branco está definido para encarar o Estrela

Com semana livre, o Rio Branco finalizou sua preparação para o jogo contra o Estrela, que acontece nesta segunda-feira (23), às 20h15, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. No CT da Apofes, em Vila Velha, o técnico Erich Bomfim realizou um trabalho focado nas jogadas ofensivas e definiu a equipe titular.

Erich Bomfim, técnico do Rio Branco Crédito: Thalisson Bandeira / Rio Branco

O time alvinegro tem uma ausência confirmada: o meia-atacante Falcão, que está com dengue. Por outro lado, o time vai contar com a presença de Canário, que foi regularizado e poderá fazer sua estreia.

Essa carga de treinamento, de terça a domingo, não é muito comum, mas soubemos administrar bem e a equipe está motivada. Tivemos problemas durante a semana com alguns jogadores, mas foi uma semana muito produtiva. Estamos confiantes, tudo foi realizado bem e os jogadores sabem o que fazer com a bola e sem a bola, afirmou Erich Bomfim.

Fazendo sua reestreia pelo Brancão, Canário fica como opção para o meio-campo ou para a lateral-esquerda. Ganhamos em qualidade com a entrada do Canário. Infelizmente, outros atletas ainda não entraram no BID da CBF, mas graças a Deus o Canário vai estar nos ajudando, até para suprir a ausência do Falcão, que é um jogador importante no nosso esquema, disse Erich.

Sobre o adversário, o treinador alvinegro fez questão de pregar respeito, mas destacou que o objetivo é voltar para casa com mais três pontos e a liderança da competição.

Vamos repetir o adversário, então já conseguimos ver os pontos fortes. O Estrela tem um lado esquerdo muito bom, com Wallace e Baiano. Temos que tomar cuidado com aquele lado, mas o time todo requer preocupação, pois tem grandes jogadores como Ronicley e Tabata. É um grande adversário e será um grande jogo. Na hora da partida, temos que perceber uma movimentação diferente para tentar surpreender o adversário. Mas vamos com a esperança de trazer um resultado positivo, disse Erich.