Com nove gols em dez jogos, Danilo Alves ganha destaque importante no Real Estelí

O brasileiro Danilo Alves vive o melhor momento desde que chegou ao Real Estelí, da Nicáragua, nesta temporada. Autor de 3 gols na última vitória da equipe, construída pelo placar de 4a0, diante o Deportivo Ocotal no último domingo (21), o atacante chegou a bela marca de 9 gols em 10 jogos disputados desde a chegada ao clube vermelho e branco.O amplo placar construído na última rodada do campeonato deu ao time a primeira colocação no torneio de Apertura, com isso o Real Estlí, clube do brasileiro Danilo Alves e de outro, também brasileiro, Cacá Basílio, carimbou vaga para semifinal da competição, podendo empatar os dois jogos na semifinal e decidir em casa para avançar a grande final. O título dará vaga ao Real Estelí na Concacaf Champions League de 2022. Agora, a disputa ficará entre 3º, 4º, 5º e 6º times na tabela, que duelam entre si em busca da vaga na semifinal contra Real Estelí e Diriangén, primeiro e segundo colocados respectivamente.

- Sensação é boa, ajudar a equipe e isso tem gerado bons resultados. Quando cheguei estávamos em segundo, com uma vantagem grande para ser tirada do primeiro colocado. Conseguimos conquistar o primeiro lugar, que dá vantagem de decidir em casa na semifinal e final do torneio. Isso é fruto de muito trabalho e persistência, além da confiança do professor que é repassada todos os dias. Temos a melhor equipe do país e queremos trabalhar duro para buscar este título - afirmou.

- Um momento especial e único, tenho recebido muito carinho, crianças pedindo autógrafo, torcida dizendo que gosta de mim, o carinho de todos nos finais dos jogos. É uma sensação muito boa e espero fechar esse ciclo muito bom, com um arranque de gols, com o título. Quero retribuir o carinho conquistando o título nacional - finalizou.

Além da atual passagem pelo futebol da Nicarágua, Danilo Alves também jogou na Turquia, onde fez 24 jogos e 12 gols, Mafra de Portugal e pelo futebol brasileiro. Com a importante participação no resultado da última vitória e os 3 gols anotados, Danilo Alves foi eleito, pelas páginas oficiais da liga e do clube, como homem do jogo e se credencia, sem dúvidas, como grande destaque na boa campanha do Real Estelí em busca do título nacional.