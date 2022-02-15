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Com nove gols em 15 jogos, Ratão vira destaque do Toulouse na luta pelo acesso à Ligue 1

Atacante brasileiro anotou o segundo gol da vitória do Toulouse sobre o Valenciennes, no último fim de semana. Equipe do centroavante lidera a Ligue 2...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 13:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 13:13
O melhor início em um clube de sua carreira. É dessa forma que o atacante Rafael Ratão classifica os seus primeiros passos com o Toulouse, atual líder da Ligue 2 da França. Com nove gols em 15 jogos, o brasileiro, que chegou em agosto de 2021 no clube, tem se tornado um dos destaques na briga pelo acesso à primeira divisão do país.- A minha fase individual está sendo muito boa, acho que um dos melhores inícios da minha carreira. Ainda tem muita coisa pra rolar, pretendo continuar assim, melhorar ainda mais pra chegar no meu mais alto nível. Mas creio que é, sim, o maior momento da minha carreira, mas queremos sempre mais - disse Ratão, que completou sobre a rápida adaptação:
- A minha rápida adaptação na França se deve à forma que todos me receberam aqui. Tive uma lesão logo que cheguei, que complicou um pouco, mas depois fui recebido muito bem, torcida, staff… Me senti em casa e ajuda fez muita diferença pra já começar bem, marcando gols.
Após vencer o Valenciennes no último sábado por 2 a 1, com um gol marcado por Ratão, o Toulouse voltou à liderança da Ligue 2 com 48 pontos em 24 jogos. Com o acesso na mira, o tradicional clube francês ainda não foi derrotado em 2022 em partidas válidas pela liga nacional.
- Graças a Deus voltamos à liderança depois de alguns jogos em segundo. Isso é muito bom para dar mais confiança a equipe, esse mês agora temos jogos muito importantes, então estar na liderança nos dá essa tranquilidade. Vamos focar nesse sonhado acesso.
Crédito: RafaelRatãotemsidodestaquedoToulouseemsuaprimeiratemporadanaFrança(Divulgação

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