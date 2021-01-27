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Com nove desarmes no último jogo do Wolfsburg, Paulo Otávio é eleito lateral da semana na Europa

Brasileiro não deixou passar nada na vitória do clube alemão sobre o Leverkusen...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 20:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 20:38
Crédito: Divulgação/Wolfsburg
O brasileiro Paulo Otávio foi o grande destaque da vitória do Wofsburg sobre o Leverkusen, por 1 a 0, no último final de semana, pelo Campeonato Alemão. Com nove desarmes, o lateral somou o mesmo numero de roubadas de bola que a equipe adversária inteira durante os 90 minutos.TABELA> Veja classificação e simulador da Bundesliga clicando aqui
GALERIA> Confira quem não deu certo treinando os clubes em que foi ídolo
A atuação do camisa 6 o fez ser escolhido como melhor jogador da partida, mas não só isso, Paulo também apareceu na Seleção da Semana da Bundesliga, e na Seleção da Semana da Europa, em materiais divulgados pelo SofaScore, 365Scores e WhoScored, sites especializados em estatística de futebol.
- Foi um bom jogo para mim. Uma partida que eu esperava há algum tempo para fazer, não pelo adversário, mas pelo desempenho, não só meu, como da equipe. Procuro me concentra muito no meu trabalho, na minha perfomance e no que eu tenho que fazer dentro de campo - disse o camisa 6, que continuou analisando o confronto:
- Como eu falei, a concentração foi totalmente elevada para esse jogo. Pensei muito no que eu deveria fazer. Adversários difíceis assim a concentração precisa estar em alta, qualquer erro pode ser fatal. No final do dia um erro significa muito ou pouco, então essa questão de estar ligado no jogo é fundamental - explicou.Na quarta colocação da Bundesliga, o Wolfsburg está a três pontos da vice-liderança. O sonho dos Lobos é a vaga para a Liga dos Campeões, e é por este objetivo que Paulo e os companheiros vão lutar até o fim.
- São quatro jogos sem derrota, mas o mais importante foram os desempenhos. Estamos criando e tendo chances, mantendo as boas atuações na parte defensiva. Restam 15 jogos, e é óbvio que estando em quarto lugar, estamos sonhando com a vaga na Liga dos Campeões. Temos que manter os pés no chão, manter a concentração e repetir as atuações para que esse sonho se concretize. Temos uma boa equipe, e vamos brigar por isso - concluiu.

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