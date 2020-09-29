Com nova orientação de tempo mínimo, CBF divulga tabela da 16ª à 20ª rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada dos jogos da 16ª à 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as novidades, a entidade botará em prática a nova orientação de tempo mínimo de intervalo entre os jogos, que foi adotada por conta da pandemia do novo coronavírus, em acordo com a Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol).
Chama a atenção, por exemplo, a proximidade entre dois jogos do Flamengo, em outubro. O Rubro-Negro encara o Goiás na terça-feira, dia 13, e voltará a disputar uma partida na quinta-feira, 15, com um intervalo de 50 horas entre eles. Até o ano passado, era necessário haver pelo menos 66 horas entre dois jogos do mesmo time. Com a alteração, é permitido jogar após 48 horas.
Veja como ficam os jogos da 16ª à 20ª rodada:
16ª RODADA:
13/1019h – Palmeiras x Coritiba
14/1019h15 – Grêmio x Botafogo20h30 Santos x Atlético-GO20h30 – Athletico x Corinthians21h30 – Atlético-MG x Fluminense21h30 – Sport x Internacional21h30 – Ceará x São Paulo
15/1019h – Vasco x Fortaleza20h – Flamengo x Red Bull Bragantino
16/1020h – Goiás x Bahia
17ª RODADA
17/1017h – Coritiba x Santos19h – Fluminense x Ceará19h – Atlético-GO x Athletico21h – São Paulo x Grêmio
18/1016h – Corinthians x Flamengo18h15 – Internacional x Vasco20h30 – Red Bull Bragantino x Sport20h30 – Fortaleza x Palmeiras
19/1020h – Botafogo x Goiás20h – Bahia x Atlético-MG
18ª RODADA
21/1021h30 – Vasco x Corinthians
24/1017h – Red Bull Bragantino x Goiás19h – Fluminense x Santos19h – Ceará x Coritiba21h – Bahia x Fortaleza21h – Atlético-GO x Palmeiras
25/1016h – São Paulo x Botafogo18h15 – Internacional x Flamengo18h15 – Athletico x Grêmio20h30 – Atlético-MG x Sport
19ª RODADA
31/1017h – Coritiba x Atlético-GO19h – Santos x Bahia19h – Corinthians x Internacional21h – Fortaleza x Fluminense
01/1116h – Palmeiras x Atlético-MG16h – Sport x Athletico16h – Goiás x Vasco18h15 – Botafogo x Ceará20h30 – Flamengo x São Paulo
02/1120h – Grêmio x Red Bull Bragantino
20ª RODADA
07/1117h – São Paulo x Goiás17h – Bahia x Botafogo17h – Athletico x Fortaleza19h – Atlético-MG x Flamengo21h – Atlético-GO x Corinthians
08/1116h – Vasco x Palmeiras16h – Internacional x Coritiba18h15 – Red Bull Bragantino x Santos18h15 – Ceará x Sport20h30 – Fluminense x Grêmio