Com nova orientação de tempo mínimo, CBF divulga tabela da 16ª à 20ª rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada dos jogos da 16ª à 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as novidades, a entidade botará em prática a nova orientação de tempo mínimo de intervalo entre os jogos, que foi adotada por conta da pandemia do novo coronavírus, em acordo com a Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol).

Chama a atenção, por exemplo, a proximidade entre dois jogos do Flamengo, em outubro. O Rubro-Negro encara o Goiás na terça-feira, dia 13, e voltará a disputar uma partida na quinta-feira, 15, com um intervalo de 50 horas entre eles. Até o ano passado, era necessário haver pelo menos 66 horas entre dois jogos do mesmo time. Com a alteração, é permitido jogar após 48 horas.