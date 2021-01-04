Com nomes identificados com o clube, Casares quer gestão totalmente 'dedicada ao São Paulo'

Crédito: Divulgação

Nos próximos três anos, o principal legado que Julio Casares quer deixar no São Paulo é a do resgaste da identidade tricolor, deixando para trás a ideia de que o São Paulo não é um clube que leva a sério o tamanho que tem. E uma dos caminhos que pretende adotar para tornar essa meta uma realidade é ter profissionais dedicados integralmente ao clube. De preferência, pessoas identificadas e cientes da grandeza tricolor. Em entrevistas e declarações, o novo presidente são-paulino usou a palavra "meritocracia" como bandeira.

Os primeiros nomes anunciados pela nova gestão são respostas a esse anseio. A escolha foi por profissionais que já sabem como o clube funciona, evitando chamar pessoas de fora, sem raízes com a história tricolor.Sérgio Augusto Fonseca Pimenta, que já trabalhou no São Paulo anteriormente, foi o escolhido para ser o diretor executivo de finanças. Outro exemplo de nome totalmente identificado com o Tricolor é Muricy Ramalho, treinador tricampeão brasileiro com o clube e que foi anunciado como coordenador técnico do clube na gestão Casares. Além de Roberto Armelin, que estava no mercado, mas que trabalhou por 12 anos dentro do Morumbi, e foi chamado para ser o executivo jurídico na gestão.

- Não vamos ter pessoas que trabalham aqui e acolá, ele tem que trabalhar só para o São Paulo. Eu me dedicarei só ao São Paulo. Mesmo os voluntários, vão fazer um trabalho galgado em metas. Eu trabalhei assim, chegava cedo e saia tarde. É assim que a máquina vai rolar - disse o novo presidente em entrevista recente ao 'Globoesporte.com'. Outra política vinculada à ideia de identidade é a de usar mais jogadores da base, evitando um número excessivo de estrelas dentro do elenco. Ao mesmo tempo, o presidente eleito já afirmou que é preciso ter alguns líderes mais experientes para ajudar a administrar o grupo, além de ter grande impacto na parte econômica, setor onde o clube tem uma dívida de R$560 milhões.