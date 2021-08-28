Com nome no BID, Lucas Lima vive expectativa de estreia pelo Fortaleza

Chegando com o aval da torcida do Fortaleza, o meia Lucas Lima, emprestado pelo Palmeiras até dezembro, conta as horas para fazer sua estreia com a camisa do Leão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMesmo recém-chegado, o nome do craque já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID). Sendo assim, deverá ser opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda, no confronto diante o Cuiabá, segunda-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.