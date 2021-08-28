AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Com nome no BID, Lucas Lima vive expectativa de estreia pelo Fortaleza

Craque poderá ser opção para o confronto diante do Cuiabá, na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 14:12
Crédito: Lucas Lima vai defender do Leão (Karim Georges/FEC
Chegando com o aval da torcida do Fortaleza, o meia Lucas Lima, emprestado pelo Palmeiras até dezembro, conta as horas para fazer sua estreia com a camisa do Leão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMesmo recém-chegado, o nome do craque já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID). Sendo assim, deverá ser opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda, no confronto diante o Cuiabá, segunda-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Atuando pelo Verdão, Lucas somou 165 jogos, balançando a rede dos adversários por 12 vezes. Antes de chegar ao time da capital paulista, acumulou passagens pelo Santos, onde teve grande destaque, além de Internacional e Sport.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fundo imobiliário, investimento em imóveis
Por que dois apartamentos aparentemente iguais podem ter preços diferentes?
Imagem de destaque
Ataque a tiros mata jovem e deixa homem ferido na Praia de Manguinhos, na Serra
Shawn Mendes vai à feira com Bruna Marquezine e os sogros
No Rio de Janeiro, Shawn Mendes vai à feira com Bruna Marquezine e os sogros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados