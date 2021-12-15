Com nome em alta no mercado, Artur reforça desejo de jogar na Europa

Quando se olha para a destacada campanha do Bragantino na temporada 2021, um dos expoentes técnicos certamente é o atacante Artur. Não a toa, inclusive, a aproximação da abertura da janela de transferências na Europa já cria uma série de especulações sobre qual pode ser o destino do atacante. >As últimas informações do mercado da bola!Falando com o portal 'ESPN', Artur foi bastante sincero ao pontuar que, realmente, tem como desejo atuar no futebol europeu, mas está plenamente concentrado em sua trajetória com a camisa do Massa Bruta. Agregando, inclusive, que nada foi repassado diretamente a ele até o momento:

- Não chegou nada para mim, vou deixar na mão de Deus e dos dirigentes. Eu sonho em jogar na Europa, mas meu pensamento é aqui e tenho contrato.

Com 21 gols e 14 assistências, o avante de 23 anos de idade teve a sua temporada mais produtiva desde que se profissionalizou. Algo que, somado a campanha do time de Bragança Paulista, o deixa feliz e com vontade de seguir almejando objetivos cada vez maiores.

- O ano foi incrível, estou muito feliz com desempenho da equipe e chegar ao fim da temporada com a tão sonhada Libertadores foi para fechar com chave de ouro. Eu trabalho para evoluir no Red Bull Bragantino, é fruto de muito trabalho meu e da equipe. Vou trabalhar para que possa evoluir e ter mais maturidade nos jogos. A gente sonha alto. Quase vencemos a Sul-Americana, chegamos na final, mas não veio o título. Mas na Libertadores queremos passo a passo para ver o que faremos - apontou.