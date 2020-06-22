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Campeão francês

Com Neymar, PSG retoma treinamentos de olho na Liga dos Campeões

Após três meses no Brasil, o atacante Neymar se reapresentou nesta segunda-feira (22) ao PSG
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 18:10

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 18:10

Neymar, atleta do PSG
Neymar, atleta do PSG Crédito: Reprodução Twitter PSG
Declarado campeão francês, o Paris Saint-German retomou os treinamentos. Em suas redes sociais, o clube registrou a passagem dos jogadores, devidamente mascarados, pelo Centro de Treinamento.
Após três meses no Brasil, o atacante Neymar se reapresentou nesta segunda-feira (22) ao PSG. Em entrevista publicada em seu site oficial, o craque não escondeu o desejo de "fazer história" com o time francês na Liga dos Campeões.
Além do camisa 10, o clube registrou a volta do zagueiro Marquinhos. Mbappé, Ander Herrera, Paredes e Draxler também foram ao CT. Outro reforço foi Thiago Silva, que teve contrato estendido até o fim de agosto, para se despedir do clube ao final da Champions.
Na última semana, a UEFA definiu que vai retomar a Liga dos Campeões em agosto. Os jogos serão únicos e vão acontecer em Lisboa, em Portugal. O sorteio do dia 10 julho vai definir os confrontos das quartas de final. A decisão foi marcada para o dia 23 de agosto
O PSG conseguiu a classificação nas oitavas após vencer o Borussia Dortmund por 2 a 0, com um gol de Neymar. Foi o último jogo do clube, declarado campeão do Francês, antes da paralisação dos campeonatos.

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