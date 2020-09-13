Com Neymar expulso e confusão nos acréscimos, PSG perde para o OM e segue sem pontuar na Ligue 1

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Na segunda rodada da Ligue 1, o Paris Saint-Germain foi derrotado por 1-0 pelo Olympique de Marseille, neste domingo. Florian Thauvin marcou o único gol da partida.

O GOLPayet cobrou falta de longe e cruzou para a área, a defesa do Paris Saint-Germain ficou olhando e Thauvin apareceu sozinho, cara a cara com o goleiro, para apenas completar para o fundo das redes.

CONFUSÃOKurzawa e Amavi se desentenderam. O lateral do PSG agrediu o adversário e foi expulso. Paredes e Benedetto também discutiram e levaram o segundo cartão amarelo.

ACUSAÇÃO SÉRIANeymar também foi expulso nos acrésimos. Após a confusão, o juiz viu o brasileiro dar um tapa na cabeça de Álvaro González. O camisa 10 saiu de campo bravo e acusou o espanhol de racismo.

SEGUNDA SEGUIDAMesmo em casa e com Neymar em campo, o PSG não conseguiu vencer. Na primeira rodada, com sete desfalques, o clube parisiense perdeu para o Lens. Hoje, também foi derrotado e ainda não pontuou no Campeonato Francês.

MENOS UMO Rennes é o líder do Campeonato Francês com sete pontos. O Olympique de Marseille soma seis, mas tem uma partida a menos. O Paris Saint-Germain também jogou apenas duas vezes.