Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com Neymar expulso e confusão nos acréscimos, PSG perde para o OM e segue sem pontuar na Ligue 1
futebol

Com Neymar expulso e confusão nos acréscimos, PSG perde para o OM e segue sem pontuar na Ligue 1

Brasileiro esteve em campo e recebeu o cartão vermelho por confusão
juntamente com Paredes, Kurzawa, Amavi e Benedetto...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 18:06
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Na segunda rodada da Ligue 1, o Paris Saint-Germain foi derrotado por 1-0 pelo Olympique de Marseille, neste domingo. Florian Thauvin marcou o único gol da partida.
O GOLPayet cobrou falta de longe e cruzou para a área, a defesa do Paris Saint-Germain ficou olhando e Thauvin apareceu sozinho, cara a cara com o goleiro, para apenas completar para o fundo das redes.
CONFUSÃOKurzawa e Amavi se desentenderam. O lateral do PSG agrediu o adversário e foi expulso. Paredes e Benedetto também discutiram e levaram o segundo cartão amarelo.
ACUSAÇÃO SÉRIANeymar também foi expulso nos acrésimos. Após a confusão, o juiz viu o brasileiro dar um tapa na cabeça de Álvaro González. O camisa 10 saiu de campo bravo e acusou o espanhol de racismo.
SEGUNDA SEGUIDAMesmo em casa e com Neymar em campo, o PSG não conseguiu vencer. Na primeira rodada, com sete desfalques, o clube parisiense perdeu para o Lens. Hoje, também foi derrotado e ainda não pontuou no Campeonato Francês.
MENOS UMO Rennes é o líder do Campeonato Francês com sete pontos. O Olympique de Marseille soma seis, mas tem uma partida a menos. O Paris Saint-Germain também jogou apenas duas vezes.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNa quarta-feira (16), o Paris Saint-Germain recebe o Metz, às 16h (horário de Brasília). No mesmo horário, mas na quinta-feira (17), o Olympique de Marseille enfrenta o Saint-Étienne.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados