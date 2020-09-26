Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Neymar e Mbappé, PSG encara Reims pelo Campeonato Francês

Dupla irá se unir novamente pela primeira vez na temporada, após casos de Covid-19 e suspensão. PSG busca aproximação dos líderes do Campeonato Francês nesta rodada...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2020 às 10:00
Crédito: DAVID RAMOS / AFP
Após duas vitórias seguidas, o Paris Saint-Germain viaja para encarar o Reims neste domingo, às 16h (horário de Brasília), e tenta recuperar os pontos perdidos nas duas primeiras rodadas do Campeonato Francês. O adversário vive um momento ruim após ter sido eliminado na Liga Europa e ocupar a penúltima colocação na tabela da Ligue 1.
O técnico Thomas Tuchel revelou que irá contar com Neymar e Mbappé pela primeira vez na temporada, a dupla que deu muito certo na última campanha da equipe francesa.
- Tem uma força de trabalho quase completa é sempre mais fácil, Mbappé e Neymar nos permitem abrir espaços. Eles estão lá para fazer a diferença e estamos felizes em poder ver os dois juntos novamente.
Apesar do adversário viver um momento difícil, o comandante alemão elogiou o rival e quer atenção na partida.
- Fizeram uma ótima temporada passada, com uma ótima organização defensiva. Jogar contra o Reims é sempre complicado. Nosso desafio é encontrar soluções e uma organização que nos permita jogar de forma ofensiva sem sermos surpreendidos.
O PSG busca se aproximar dos líderes do Campeonato Francês e conta com outros retornos no elenco principal, como Paredes e Diallo. A equipe sofreu com diversos casos de Covid-19 no início da competição e ainda tem sequelas do jogo contra o Olympique de Marseille, como Di María que pegou suspensão por quatro partidas. Apesar disso, o time principal está quase todo a disposição de Thomas Tuchel.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados