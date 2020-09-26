Com Neymar e Mbappé, PSG encara Reims pelo Campeonato Francês

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Após duas vitórias seguidas, o Paris Saint-Germain viaja para encarar o Reims neste domingo, às 16h (horário de Brasília), e tenta recuperar os pontos perdidos nas duas primeiras rodadas do Campeonato Francês. O adversário vive um momento ruim após ter sido eliminado na Liga Europa e ocupar a penúltima colocação na tabela da Ligue 1.

O técnico Thomas Tuchel revelou que irá contar com Neymar e Mbappé pela primeira vez na temporada, a dupla que deu muito certo na última campanha da equipe francesa.

- Tem uma força de trabalho quase completa é sempre mais fácil, Mbappé e Neymar nos permitem abrir espaços. Eles estão lá para fazer a diferença e estamos felizes em poder ver os dois juntos novamente.

Apesar do adversário viver um momento difícil, o comandante alemão elogiou o rival e quer atenção na partida.

- Fizeram uma ótima temporada passada, com uma ótima organização defensiva. Jogar contra o Reims é sempre complicado. Nosso desafio é encontrar soluções e uma organização que nos permita jogar de forma ofensiva sem sermos surpreendidos.