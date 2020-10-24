  • Com Neymar como 'garçom', PSG atropela Dijon e assume liderança provisória do Francês
Com Neymar como 'garçom', PSG atropela Dijon e assume liderança provisória do Francês

Camisa 10 dá duas assistências e se destaca na goleada por 4 a 0 no Parc des Princes, neste sábado. Equipe vai a 18 pontos na competição, ultrapassando o Lille...
LanceNet

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 19:57

Crédito: PSG não teve dificuldades para se impor em campo (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Neymar honrou o posto de camisa 10 do PSG neste sábado. Com duas assistências, o astro conduziu a equipe parisiense à goleada por 4 a 0 sobre o Dijon com dois gols marcados por Kean e outros dois por Mbappé neste sábado. Com o resultado, o PSG alcançou 18 pontos e agora a equipe de Thomas Tuchel torce por um tropeço do Lille, que, com 17 pontos, encara o lanterna Nice neste domingo.
logo aos dois minutos, o PSG comprovou sua superioridade. Bakker cruzou e Kean mandou para o fundo das redes.
Em seguida, foi a vez de Neymar mostrar suas armas no Parc des Princes. O camisa 10 cabeceou na trave após receber cruzamento de Sarabia. O brasileiro ainda cobrou falta com perigo e levou a equipe ao segundo gol.
Ney engatou contra-ataque, se desvencilhou do adversário e serviu Kean, que mandou com calma para a rede. O camisa 10 ainda teve uma chance salva pelo goleiro.
O PSG voltou do intervalo com o mesmo apetite, e exigiu o goleiro em finalização por cobertura e em cobrança de falta. Mas voltou a se destacar mesmo como "garçom".
Após receber passe pelo meio, Neymar lançou dá Mbappé. O francês avançou e bateu cruzado, no meio das pernas de Allagbé.
Na reta final, o astro abriu caminho para o terceiro gol, ao lançar Sarabia, que escorou para Mbappé dar números finais ao jogo aos 42 minutos.

