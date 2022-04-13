Com Nathan emprestado, São Paulo conta com Moreira e Igor Vinícius na reserva de Rafinha; veja números

O Coritiba anunciou na última terça-feira (13) Nathan, lateral-direito emprestado pelo São Paulo. Com isso, o Tricolor paulista passa a ter duas opções da posição para a reserva de Rafinha: Moreira e Igor Vinícius. GALERIA> Agora é Sul-Americana! Relembre todas as estreias do São Paulo na competiçãoTABELA> Veja tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosMesmo com a lateral-direita sendo majoritariamente ocupada por Rafinha, que atuou em doze jogos nesta temporada, sendo onze como titular, os dois jogadores serão opções para que Rogério Ceni consiga manter seu rodízio no elenco, ainda mais com o calendário apertado que o São Paulo irá enfrentar nas próximas semanas.Igor Vinícius, portanto, perdeu espaço na equipe após a chegada de Rafinha. O jogador era praticamente titular absoluto desde a saída de Daniel Alves, em setembro de 2021. Além disso, a lesão que enfrentou durante parte desta temporada atrapalhou sua sequência de jogos. Igor Vinícius sofreu um estiramento na coxa no primeiro clássico do ano, contra o Santos, e assim, desfalcou o São Paulo em alguns jogos. Desde quando Rogério Ceni assumiu o comando da equipe, em outubro de 2021, o camisa 2 disputou 16 jogos e marcou um gol, no Paulistão 2022 contra o Red Bull Bragantino. Porém, nesta temporada esteve presente em somente seis partidas, sendo três como titular.Já Moreira, por sua vez, fez sua estreia na equipe profissional no Campeonato Paulista deste ano, na partida contra o Água Santa. As boas atuações do jovem atleta fizeram com que ele pudesse ganhar mais oportunidades na equipe de Ceni.