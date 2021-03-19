Com nacionalidade italiana, Rafael Tolói é convocado para a seleção por Roberto Mancini: 'Sensação incrível'

Crédito: Divulgação / Atalanta

O técnico Roberto Mancini anunciou nesta sexta-feira a convocação para o início das Eliminatórias Europeias. E a grande novidade é a presença do zagueiro Rafael Tolói, da Atalanta, na lista da Azzurri. Brasileiro, o jogador do time de Bérgamo tem a nacionalidade italiana.

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- É uma sensação incrível. Tem sido a realização de um sonho e estou muito feliz de ter essa oportunidade em defender a seleção italiana. Trabalhei muito para alcançar esse objetivo de ser convocado. Acho que a convocação é um reconhecimento do que eu tenho feito nas últimas temporadas pela Atalanta e fico grato por todos que me ajudaram de alguma forma - disse Tolói.

Em novembro de 2020, em entrevista exclusiva ao LANCE!, Rafael Tolói falou sobre a possibilidade de defender a seleção tetracampeã mundial. Na ocasião, o ex-jogador de Goiás e São Paulo disse que aceitaria o desafio.

- Estou muito feliz de estar fazendo minha sexta temporada aqui na Itália, um lugar onde sempre sonhei em jogar. Tenho a nacionalidade italiana e existe essa possibilidade de ser convocado pela Itália. Acho que seria incrível - afirmou o defensor.

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VEJA OS CONVOCADOS POR ROBERTO MANCINIGoleiros: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli) e Salvatore Sirigu (Torino);

Defensores: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (PSG), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma) e Rafael Tolói (Atalanta);

Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter de Milão), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia), Stefano Sensi (Inter de Milão), Roberto Soriano (Bologna) e Marco Verratti (PSG);

Atacantes: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli) e Moise Kean (PSG).