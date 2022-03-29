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futebol

Com multa milionária, Grêmio renova com Erick Monteiro até 2026

Jogador tem parte de seus direitos ligados ao Desportivo Brasil...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 11:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 11:07
Além de observar o mercado para reforços visando o segundo semestre, o Grêmio também está atento a situação dos nomes formados no próprio clube como é o caso do atacante Erick Monteiro que, agora, está de vínculo renovado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAgora, o acordo entre o avante de apenas 18 anos de idade com o Tricolor tem validade até 2026. Para evitar um possível assédio do futebol europeu, o clube estipulou uma multa alta no acordo, fixada em 40 milhões de euros, algo que equivale a quase R$ 210 milhões.
Apesar de ser integrante das categorias de base do Imortal desde o ano passado, existe uma divisão de seus direitos onde o Grêmio não detêm a totalidade dos mesmos. Enquanto os gaúchos tem 80%, os outros 20% estão com a equipe que Erick passou antes de desembarcar no Tricolor, o Desportivo Brasil.
A própria chegada de Erick Monteiro aa base gremista chegou a render uma certa expectativa já que, na oportunidade, as informações davam conta de que equipes como Flamengo e Atlético-MG haviam feito sondagens ao entorno do atleta. Cabendo, na época, a ele tomar a decisão onde ele optou por ir ao Grêmio.
Crédito: ArquivoPessoal

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