Com Müller de volta, Joachim Löw anuncia lista de convocados da Alemanha para a Eurocopa

Em sua última convocação à frente da seleção da Alemanha, uma vez que deixará o comando da Die Mannschaft no segundo semestre, o técnico Joachim Löw anunciou nesta quarta-feira a lista de convocados para a Eurocopa. O torneio começa no dia 11 de junho, e os germânicos estão no grupo da morte.
A principal novidade ficou por conta da volta do zagueiro Mats Hummels e do atacante Thomas Müller, que não eram convocados desde o fim de 2018, após o início do processo de renovação com o fim da Copa do Mundo. Segundo Löw, o afastamento dos dois foi necessário para o rejuvenescimento, mas a volta neste momento é importante pela liderança.
+ Título, Champions, Liga Europa, rebaixamento… Veja o que está em jogo na última rodada dos principais campeonatos europeus
VEJA OS CONVOCADOSGoleiros: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt);
Defensores: Antonio Rüdiger (Chelsea), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Süle (Bayern de Munique), Lukas Klostermann, (RB Leipzig), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Robin Gosens (Atalanta), Robi Koch (Leeds United) e Christian Günter (Freiburg);
Meio-campistas: Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Toni Kroos (Real Madrid), Emre Can (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hoffmann (Borussia Mönchengladbach) e Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach);
Atacantes: Serge Gnabry (Bayern de Munique), Thomas Müller (Bayern de Munique), Leroy Sané (Bayern de Munique), Kai Havertz (Chelsea), Timo Werner (Chelsea) e Kevin Volland (Monaco).