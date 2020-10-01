Com muito drama, Milan vence o Rio Ave nos pênaltis e está na fase de grupos da Europa League

Crédito: Times mostraram equilíbrio até nas cobranças de pênalti (Divulgação/Site oficial do Milan

Alívio italiano. O Milan esteve muito próximo de ser eliminado precocemente da Europa League. O time italiano conquistou um empate no último minuto da prorrogação e após 12 cobranças de pênaltis garantiu a vaga na fase de grupos da competição continental.AcirradoNo tempo normal, em uma partida equilibrada, Rio Ave e Milan ficaram no 1 a 1. Saelemaekers abriu o placar para o rossonero, já na etapa final. Porém, pouco depois, Geraldes deixou tudo igual, levando a partida para a prorrogação.

Mais dramaLogo no primeiro minuto, Dala colocou os donos da casa em vantagem. O time italiano, muito pressionado por ser o favorito no confronto, tentou até o fim e foi recompensado com um pênalti no último lance. Borevkovic colocou a mão na bola e foi expulso. Calhanoglu bateu e empatou o jogo. A decisão da vaga foi para as penalidades.

Drama sem fimAs sete primeiras cobranças para cada lado entraram. A partir daí, o Milan esteve com um pé fora da Europa League por três vezes. Colombo, Donnarumma e Bennacer perderam, mas Monte, Kieszek e Geraldes não conseguiram converter. Somente na décima segunda cobrança veio a definição. Kjaer fez para o time italiano e Aderlan Santos perdeu, garantindo a classificação rossonera.