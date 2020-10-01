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Com muito drama, Milan vence o Rio Ave nos pênaltis e está na fase de grupos da Europa League

Time rossonero vai até o último minuto da prorrogação para conquistar o empate. Nos pênaltis, uma longa disputa deu a vitória aos italianos...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 19:49

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 19:49

Crédito: Times mostraram equilíbrio até nas cobranças de pênalti (Divulgação/Site oficial do Milan
Alívio italiano. O Milan esteve muito próximo de ser eliminado precocemente da Europa League. O time italiano conquistou um empate no último minuto da prorrogação e após 12 cobranças de pênaltis garantiu a vaga na fase de grupos da competição continental.AcirradoNo tempo normal, em uma partida equilibrada, Rio Ave e Milan ficaram no 1 a 1. Saelemaekers abriu o placar para o rossonero, já na etapa final. Porém, pouco depois, Geraldes deixou tudo igual, levando a partida para a prorrogação.
Mais dramaLogo no primeiro minuto, Dala colocou os donos da casa em vantagem. O time italiano, muito pressionado por ser o favorito no confronto, tentou até o fim e foi recompensado com um pênalti no último lance. Borevkovic colocou a mão na bola e foi expulso. Calhanoglu bateu e empatou o jogo. A decisão da vaga foi para as penalidades.
Drama sem fimAs sete primeiras cobranças para cada lado entraram. A partir daí, o Milan esteve com um pé fora da Europa League por três vezes. Colombo, Donnarumma e Bennacer perderam, mas Monte, Kieszek e Geraldes não conseguiram converter. Somente na décima segunda cobrança veio a definição. Kjaer fez para o time italiano e Aderlan Santos perdeu, garantindo a classificação rossonera.
Fase de grupos​O Milan vai aguardar o sorteio realizado pela UEFA para conhecer os seus adversários na próxima fase da Europa League.

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