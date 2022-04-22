Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com moral! Vina é exaltado pelo técnico Dorival Junior

Jogador é o grande nome do Alvinegro e costuma decidir a favor da sua equipe...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 18:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 18:16
Dorival Junior chegou recentemente ao Ceará, mas percebeu que Vina é um jogador diferenciado em seu elenco e com grande poder de decisão.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
No meio de semana, ele foi importante na vitória do Vozão diante da Tombense ao marcar os dois gols e encaminhar a classificação do Alvinegro.
Diante do bom momento do jogador, Dorival Junior rasga elogios públicos ao seu atleta.
‘O Vina é um jogador importantíssimo para o grupo, para o elenco, é um jogador que faz a diferença e tem grande potencial técnico. Em condições, ele acaba desequilibrando. Ele está fazendo desse ano um ano especial e diferenciado, assim como foi há dois anos. Espero que ele mantenha essa postura que vem apresentando. É um jogador que merece nossa confiança e respeito, tem feito a diferença em momentos oportunos. Tem sido um fator diferenciado e importante na nossa equipe’, afirmou na coletiva de imprensa.
Crédito: Foto:FelipeSantos/CearáSC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados