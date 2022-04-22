Com moral! Vina é exaltado pelo técnico Dorival Junior

Dorival Junior chegou recentemente ao Ceará, mas percebeu que Vina é um jogador diferenciado em seu elenco e com grande poder de decisão.
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No meio de semana, ele foi importante na vitória do Vozão diante da Tombense ao marcar os dois gols e encaminhar a classificação do Alvinegro.
Diante do bom momento do jogador, Dorival Junior rasga elogios públicos ao seu atleta.
‘O Vina é um jogador importantíssimo para o grupo, para o elenco, é um jogador que faz a diferença e tem grande potencial técnico. Em condições, ele acaba desequilibrando. Ele está fazendo desse ano um ano especial e diferenciado, assim como foi há dois anos. Espero que ele mantenha essa postura que vem apresentando. É um jogador que merece nossa confiança e respeito, tem feito a diferença em momentos oportunos. Tem sido um fator diferenciado e importante na nossa equipe’, afirmou na coletiva de imprensa.