Com moral! Vina é exaltado pelo técnico Dorival Junior

‘O Vina é um jogador importantíssimo para o grupo, para o elenco, é um jogador que faz a diferença e tem grande potencial técnico. Em condições, ele acaba desequilibrando. Ele está fazendo desse ano um ano especial e diferenciado, assim como foi há dois anos. Espero que ele mantenha essa postura que vem apresentando. É um jogador que merece nossa confiança e respeito, tem feito a diferença em momentos oportunos. Tem sido um fator diferenciado e importante na nossa equipe’, afirmou na coletiva de imprensa.