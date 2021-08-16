Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com moral, São Paulo alcança maior sequência invicta desde maio

Tricolor está sem perder há seis partidas, mesmo com calendário apertado e diversas lesões. Maior sequência invicta aconteceu ainda no Campeonato Paulista...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 14:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo vem embalado no momento mais importante da temporada. A equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo está invicta a seis partidas e vem com moral para o confronto contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Taça Libertadores. A última derrota do Tricolor aconteceu no dia 25 de julho, quando perdeu para o Flamengo, por 5 a 1, no Maracanã. De lá para cá, foram seis partidas disputadas, com quatro vitórias e dois empates. Vale ressaltar que esses jogos foram por três competições diferentes: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.
O Tricolor começou a série invicta vencendo o Vasco, no Morumbi, pela oitavas de final da Copa do Brasil por 2 a 0. Logo depois, empate sem gols contra o Palmeiras, pelo Brasileirão e duas vitórias seguidas, novamente diante do Cruzmaltino (2 a 1) e depois contra o Athletico-PR (2 a 1). Para fechar a sequência, empate contra o Alviverde (1 a 1), pela Libertadores e triunfo contra o Grêmio (2 a 1), no Brasileiro.
VEJA A CHAVE E SIMULE OS JOGOS DA TAÇA LIBERTADORES A última sequência invicta do São Paulo aconteceu em maio, quando a equipe ficou sem perder por quatro partidas consecutivas. Na ocasião, empatou com o Palmeiras (0 a 0) e venceu o rival (2 a 1), na final do Campeonato Paulista. Depois, derrotou o Sporting Cristal-PER (3 a 0), na Libertadores e empatou sem gols contra o Fluminense, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Já o maior período sem perder na temporada foi entre abril e maio, logo depois da volta do futebol após a paralisação por conta da pandemia de Covid-19. A equipe de Crespo ficou incríveis 14 jogos sem perder, com dez vitórias (São Caetano, Red Bull Bragantino, Guarani, Palmeiras, Sporting Cristal, Santo André, Ituano, Rentistas, Ferroviária e Mirassol), e quatro empates (Corinthians, Racing, Mirassol e Rentistas).
ATUAL SEQUÊNCIA INVICTA DO SÃO PAULO 28/07/2021: São Paulo 2 x 0 Vasco - Morumbi - Copa do Brasil31/07/2021: São Paulo 0 x 0 Palmeiras - Morumbi - Campeonato Brasileiro04/08/2021: Vasco 1 x 2 São Paulo - São Januário - Copa do Brasil07/08/2021: Athletico-PR 1 x 2 São Paulo - Arena da Baixada - Campeonato Brasileiro10/08/2021: São Paulo 1 x 1 Palmeiras - Morumbi - Libertadores14/08/2021: São Paulo 2 x 1 Grêmio - Morumbi - Campeonato Brasileiro
SEQUÊNCIA ANTERIOR INVICTA DO SÃO PAULO NA TEMPORADA 20/05/2021: Palmeiras 0 x 0 São Paulo - Allianz Parque - Campeonato Paulista23/05/2021: São Paulo 2 x 0 Palmeiras - Morumbi - Campeonato Paulista25/05/2021: São Paulo 3 x 0 Sporting Cristal-PER - Morumbi - Libertadores ​29/05/2021: São Paulo 0 x 0 Fluminense - Morumbi - Campeonato Brasileiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados