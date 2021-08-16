Com moral, São Paulo alcança maior sequência invicta desde maio

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo vem embalado no momento mais importante da temporada. A equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo está invicta a seis partidas e vem com moral para o confronto contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Taça Libertadores. A última derrota do Tricolor aconteceu no dia 25 de julho, quando perdeu para o Flamengo, por 5 a 1, no Maracanã. De lá para cá, foram seis partidas disputadas, com quatro vitórias e dois empates. Vale ressaltar que esses jogos foram por três competições diferentes: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.

O Tricolor começou a série invicta vencendo o Vasco, no Morumbi, pela oitavas de final da Copa do Brasil por 2 a 0. Logo depois, empate sem gols contra o Palmeiras, pelo Brasileirão e duas vitórias seguidas, novamente diante do Cruzmaltino (2 a 1) e depois contra o Athletico-PR (2 a 1). Para fechar a sequência, empate contra o Alviverde (1 a 1), pela Libertadores e triunfo contra o Grêmio (2 a 1), no Brasileiro.

VEJA A CHAVE E SIMULE OS JOGOS DA TAÇA LIBERTADORES A última sequência invicta do São Paulo aconteceu em maio, quando a equipe ficou sem perder por quatro partidas consecutivas. Na ocasião, empatou com o Palmeiras (0 a 0) e venceu o rival (2 a 1), na final do Campeonato Paulista. Depois, derrotou o Sporting Cristal-PER (3 a 0), na Libertadores e empatou sem gols contra o Fluminense, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o maior período sem perder na temporada foi entre abril e maio, logo depois da volta do futebol após a paralisação por conta da pandemia de Covid-19. A equipe de Crespo ficou incríveis 14 jogos sem perder, com dez vitórias (São Caetano, Red Bull Bragantino, Guarani, Palmeiras, Sporting Cristal, Santo André, Ituano, Rentistas, Ferroviária e Mirassol), e quatro empates (Corinthians, Racing, Mirassol e Rentistas).

ATUAL SEQUÊNCIA INVICTA DO SÃO PAULO 28/07/2021: São Paulo 2 x 0 Vasco - Morumbi - Copa do Brasil31/07/2021: São Paulo 0 x 0 Palmeiras - Morumbi - Campeonato Brasileiro04/08/2021: Vasco 1 x 2 São Paulo - São Januário - Copa do Brasil07/08/2021: Athletico-PR 1 x 2 São Paulo - Arena da Baixada - Campeonato Brasileiro10/08/2021: São Paulo 1 x 1 Palmeiras - Morumbi - Libertadores14/08/2021: São Paulo 2 x 1 Grêmio - Morumbi - Campeonato Brasileiro