Com Miranda, parte do elenco do São Paulo treina no CT da Barra Funda

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Parte do elenco do São Paulo treinou na manhã deste sábado (20), no CT da Barra Funda. Estiveram presentes no treino os atletas que chegaram recentemente ao clube, como Miranda e Orejuela e os garotos das categorias de base que têm trabalhado com o grupo principal.

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Além deles, os atletas que não vêm de grande sequência de jogos, além de Liziero (em fase final de recuperação após cirurgia no tornozelo) e Arboleda (liberado recentemente por uma semana) também participaram da atividade.