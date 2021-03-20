Com Miranda, parte do elenco do São Paulo treina no CT da Barra Funda

Parte do elenco do São Paulo treinou na manhã deste sábado (20), no CT da Barra Funda. Estiveram presentes no treino os atletas que chegaram recentemente ao clube, como Miranda e Orejuela e os garotos das categorias de base que têm trabalhado com o grupo principal.
São Paulo contrata meia ex-Palmeiras: relembre jogadores que passaram pelos dois rivais
Além deles, os atletas que não vêm de grande sequência de jogos, além de Liziero (em fase final de recuperação após cirurgia no tornozelo) e Arboleda (liberado recentemente por uma semana) também participaram da atividade.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Vale ressaltar que a quinta rodada do Campeonato Paulista, que seria disputada neste final de semana, é a única que foi adiada. Na próxima segunda-feira (22), os clubes se reunirão com a Federação Paulista para debater uma possível volta. Em reunião realizada na última quinta-feira (18), o São Paulo foi o único dos quatro grandes que votou a favor de uma ação na Justiça para o andamento da competição estadual. O Tricolor argumentou que acredita na segurança do protocolo do Campeonato Paulista.