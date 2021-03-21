Com Mineiro parado, Galo já pensa na Libertadores que pode ter times como River e Boca na rota alvinegra

Há um mês da estreia na Copa Libertadores da América de 2021, o Atlético-MG vive a expectativa de disputar mais uma vez a competição sul-americana e repetir o feito de 2013, quando venceu o torneio, tendo como técnico Cuca, que voltou ao clube este ano. O treinador já fez sua estreia pelo Atlético, na vitória sobre o Coimbra (3 a 0 pelo Estadual) e nos próximos dias, a Libertadores será o principal foco dos trabalhos na Cidade do Galo, já que o Campeonato Mineiro ficará parado por pelo menos 15 dias a partir de 22 de março. Cuca terá tempo de conhecer mais o elenco e pensar na formação ideal para acalentar o sonho do bicampeonato da América com um elenco estelar, com Hulk, Keno, Tardelli e Nacho Fernández. O treinador comentou que a parada do futebol será para reforçar os treinos e não ficar sem ritmo de jogo quando a bola voltar a rolar. - Se a gente não tiver a sequência do Campeonato Estadual... Teremos que treinar igual, porque daqui um mês tem jogo da Libertadores e temos que nos preparar. Vamos torcer para que as coisas se encaixem - disse Cuca. O Atlético-MG terá sua estreia na Libertadores provavelmente no dia 20 de abril, pela fase de grupos. O galo irá conhecer seus rivais no dia 9, após o sorteio dos times na sede da Conmebol, no Paraguai. O Atlético estará no segundo pote, e pode ter no seu caminho River, Boca, Peñarol, Nacional, Olimpia ou Cerro Porteño, que devem ser cabeças de chave. Campeonato parado​A partir de segunda-feira, 22 de março, o Estadual de Minas Gerais está paralisado em virtude da determinação do Governo do Estado, para fortalecer o combate à Covid-19, que vem assolando o sistema de saúde mineiro. Por enquanto, a volta dos jogos está prevista para 15 dias.