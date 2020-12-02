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futebol

Com Messi poupado, Barcelona goleia o Ferencváros na Champions

Argentino descansa, assim como o meia Philippe Coutinho e o goleiro Ter Stegen, mas Barcelona vence o time da Hungria sem grandes problemas jogando fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 18:49

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 18:49

Crédito: ATTILA KISBENEDEK / AFP
100% de aproveitamento. O Barcelona segue fazendo excelente campanha na Liga dos Campeões e ganhou mais uma nesta quarta-feira. Na Hungria, o time catalão visitou o Ferencváros e venceu por 3 a 0 mesmo sem Messi, que foi poupado. Griezmann, Braithwaite e Dembélé marcaram os gols.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesDESCANSOO técnico Ronald Koeman decidiu poupar jogadores como Messi, Coutinho e Ter Stegen por conta do calendário apertado e sequer relacionou os atletas para o duelo na Hungria. Na defesa, sem o zagueiro Piqué, que está lesionado, jogou Mingueza.
ATROPELO NO PRIMEIRO TEMPOMesmo sem nomes importantes, o Barcelona não se intimidou, dominou as ações na etapa inicial e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Griezmann abriu o placar de letra, Braithwaite ampliou e Dembélé fez o terceiro em cobrança de pênalti.
PRESSÃO NO SEGUNDO TEMPOMesmo com o resultado confortável, o Barcelona continuou pressionando a equipe húngara no segundo tempo e criou boas oportunidades de gol. O francês Dembélé teve duas grandes chances, mas não aproveitou. Pjanic, arriscando de fora da área, também levou perigo ao goleiro Dibusz.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Liga dos Campeões, a última da fase de grupos, o Barcelona recebe a Juventus, enquanto o Ferencváros visita o Dínamo de Kiev. As duas partidas acontecem na terça-feira (8), às 17h (de Brasília).​

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