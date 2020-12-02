Com Messi poupado, Barcelona goleia o Ferencváros na Champions

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100% de aproveitamento. O Barcelona segue fazendo excelente campanha na Liga dos Campeões e ganhou mais uma nesta quarta-feira. Na Hungria, o time catalão visitou o Ferencváros e venceu por 3 a 0 mesmo sem Messi, que foi poupado. Griezmann, Braithwaite e Dembélé marcaram os gols.

+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesDESCANSOO técnico Ronald Koeman decidiu poupar jogadores como Messi, Coutinho e Ter Stegen por conta do calendário apertado e sequer relacionou os atletas para o duelo na Hungria. Na defesa, sem o zagueiro Piqué, que está lesionado, jogou Mingueza.

ATROPELO NO PRIMEIRO TEMPOMesmo sem nomes importantes, o Barcelona não se intimidou, dominou as ações na etapa inicial e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Griezmann abriu o placar de letra, Braithwaite ampliou e Dembélé fez o terceiro em cobrança de pênalti.

PRESSÃO NO SEGUNDO TEMPOMesmo com o resultado confortável, o Barcelona continuou pressionando a equipe húngara no segundo tempo e criou boas oportunidades de gol. O francês Dembélé teve duas grandes chances, mas não aproveitou. Pjanic, arriscando de fora da área, também levou perigo ao goleiro Dibusz.