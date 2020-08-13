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Com Messi e Dembélé relacionados, Barcelona enfrenta o Bayern pelas quartas da Liga dos Campeões

Partida ocorrerá nesta sexta-feira (14), às 16h (horário de Brasília)...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 13:29

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 13:29

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona enfrenta o Bayern de Munique, nesta sexta-feira (14), às 16h (horário de Brasília). O time catalão contará com a volta de Dembélé, que está há quase um ano sem atuar.
FALA, PROFESSOR"Será importante ter a bola, pois isso significa nos defendermos por menos tempo. O Bayern tem um potencial ofensivo muito importante e por isso não poderia nos prejudicar, mas tudo dependerá do sucesso, como costuma acontecer. Ontem vimos o Atalanta-PSG. No final resolveu, mas durante a maior parte do jogo, o que estava na frente não foi o time com mais posse de bola", disse Quique Setién.
VOLTAS IMPORTANTESMessi havia sofrido uma lesão contra o Napoli, mas não preocupou. O argentino treinou depois de dois dias e irá para o jogo. Dembélé também está relacionado. O francês está há quase um ano sem atuar e Quique Setién revelou que pode colocá-lo para jogar por alguns minutos.
PAVARD RETORNAO lateral-direito viajou com a equipe. Se ele jogar, Kimmich deve retornar ao meio-campo e Thiago pode ser sacado. Fato é que o francês deve ter condições de jogar a partida.
BATALHA DE ALEMÃESA partida desta sexta-feira colocará Neuer e Ter Stegen frente a frente. Os dois goleiros são vistos como melhores do mundo. Com a mesma nacionalidade do lendário arqueiro do Bayern de Munique, o goleiro do Barça é visto como um sucessor.

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