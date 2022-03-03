Com mensagem de solidariedade, São Paulo parabeniza David Neres

O São Paulo parabenizou David Neres pelo seu aniversário e mandou uma mensagem de solidariedade ao jogador, que estava na Ucrânia quando aconteceram os recentes ataques vindos da Rússia. David Neres é uma das crias de Cotia da equipe, chegando ao clube em 2007, com apenas dez anos. Atualmente, atua pelo Shaktar Donetsk, na Ucrânia. O jogador completa 25 anos.

O atacante era um dos nomes da lista de jogadores brasileiros que estavam na Ucrânia durante a guerra contra a Rússia. Neres deixou Kiev em segurança junto a família de sua esposa.O São Paulo, além de parabenizá-lo pelo seu aniversário, também deixou uma mensagem de apoio referente ao difícil momento que o jogador enfrentou no país.- Hoje o David Neres completa 25 anos. Desejamos força a ele neste momento difícil, com os tristes acontecimentos na Ucrânia. É mais um #MadeInCotia que chegou com apenas 10 anos e sempre honrou nossa camisa, com amor pelo Tricolor. Estaremos sempre juntos, craque. Parabéns! - publicou.Após deixar o país, o atleta ainda não tem um futuro definido. Ao que tudo indica, o Tricolor está agindo com cautela a respeito de uma possível negociação.