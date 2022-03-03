Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com mensagem de solidariedade, São Paulo parabeniza David Neres

Tricolor parabenizou o atleta nas redes sociais e prestou solidariedade a respeito dos recentes ataques a Ucrânia, onde o jogador residia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 15:18

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:18

O São Paulo parabenizou David Neres pelo seu aniversário e mandou uma mensagem de solidariedade ao jogador, que estava na Ucrânia quando aconteceram os recentes ataques vindos da Rússia. David Neres é uma das crias de Cotia da equipe, chegando ao clube em 2007, com apenas dez anos. Atualmente, atua pelo Shaktar Donetsk, na Ucrânia. O jogador completa 25 anos.
O atacante era um dos nomes da lista de jogadores brasileiros que estavam na Ucrânia durante a guerra contra a Rússia. Neres deixou Kiev em segurança junto a família de sua esposa.O São Paulo, além de parabenizá-lo pelo seu aniversário, também deixou uma mensagem de apoio referente ao difícil momento que o jogador enfrentou no país.- Hoje o David Neres completa 25 anos. Desejamos força a ele neste momento difícil, com os tristes acontecimentos na Ucrânia. É mais um #MadeInCotia que chegou com apenas 10 anos e sempre honrou nossa camisa, com amor pelo Tricolor. Estaremos sempre juntos, craque. Parabéns! - publicou.Após deixar o país, o atleta ainda não tem um futuro definido. Ao que tudo indica, o Tricolor está agindo com cautela a respeito de uma possível negociação.
Crédito: SãoPauloparabenizaDavidNeres(Foto:Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados