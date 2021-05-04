Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com mensagem de Neto, Cruzeiro anuncia camisa branca do centenário para a próxima quinta-feira
futebol

Com mensagem de Neto, Cruzeiro anuncia camisa branca do centenário para a próxima quinta-feira

A Raposa usou as redes sociais para comunicar o lançamento de mais um uniforme que irá celebrar os 100 anos do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 15:51

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 15:51

Crédito: O time mineiro vai lançar mais uma peça alusiva ao seu centenário-(Divulgação/Cruzeiro
O torcedor do Cruzeiro terá mais um item nas celebrações do centenário do clube mineiro, completado este ano. A Raposa comunicou, vai redes sociais, que vai lançar a camisa branca na próxima quinta-feira, 6 de maio. A equipe celeste está usando na campanha de lançamento a hashtag #ABrancaTemEstrela e contou com a participação do ex-jogador Neto, que enviou uma mensagem no Twitter do clube azul. No vídeo, o apresentador da Band e ex-jogador, disse que ficou sabendo por um amigo que o Cruzeiro não lançaria a camisa branca no centenário e disse, com seu estilo fanfarrão. -Só pode ser brincadeira, Será que é verdade isso?- disse, para em seguida mandar outro recado ao torcedor da Raposa. -Não existe segunda camisa. Não existe camisa 2. Existe a camisa branca. #ABrancaTemEstrela. 06/05/21-comentou. Confira o vídeo acima. A camisa branca tem detalhes em dourado e o símbolo do Palestra Itália nas costas, na altura do pescoço, como na camisa 1, lançada em março. Um novo uniforme, o 3, será apresentado no segundo semestre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados