Com mensagem de Neto, Cruzeiro anuncia camisa branca do centenário para a próxima quinta-feira

O torcedor do Cruzeiro terá mais um item nas celebrações do centenário do clube mineiro, completado este ano. A Raposa comunicou, vai redes sociais, que vai lançar a camisa branca na próxima quinta-feira, 6 de maio. A equipe celeste está usando na campanha de lançamento a hashtag #ABrancaTemEstrela e contou com a participação do ex-jogador Neto, que enviou uma mensagem no Twitter do clube azul. No vídeo, o apresentador da Band e ex-jogador, disse que ficou sabendo por um amigo que o Cruzeiro não lançaria a camisa branca no centenário e disse, com seu estilo fanfarrão. -Só pode ser brincadeira, Será que é verdade isso?- disse, para em seguida mandar outro recado ao torcedor da Raposa. -Não existe segunda camisa. Não existe camisa 2. Existe a camisa branca. #ABrancaTemEstrela. 06/05/21-comentou. Confira o vídeo acima. A camisa branca tem detalhes em dourado e o símbolo do Palestra Itália nas costas, na altura do pescoço, como na camisa 1, lançada em março. Um novo uniforme, o 3, será apresentado no segundo semestre.