Com menos oportunidades no ataque, Pablo perde espaço no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Após um grande começo de temporada, a situação de Pablo no São Paulo tem ido de mal a pior nas últimas partidas. Recebendo cada vez menos minutos no ataque do Tricolor, o atacante já chegou a receber sondagens de outros clubes e vive momento ruim no time do Morumbi.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A temporada de Pablo começou muito bem. Recebendo oportunidades como titular no ataque durante o Paulistão, o atleta foi o artilheiro do time no torneio e peça fundamental para o título que tirou o São Paulo de um jejum de mais de oito anos sem troféus.

Após o fim da competição, o atleta ainda entrou em campo contra o 4 de Julho, do Piauí, pela Copa do Brasil e marcou três gols, sendo o homem do jogo, na vitória por 9 a 1, que garantiu a classificação do Tricolor.

No Brasileirão, porém, o atacante começou a perder espaço. Nas primeiras 11 partidas da competição, o jogador entrou em campo somente sete vezes, das quais começou jogando em apenas três ocasiões. No total, a média de minutos por jogados por jogo do atacante é de 35 minutos.

Nas suas sete atuações no Campeonato Brasileiro, Pablo não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Nos clássicos contra o Santos e contra o Corinthians, o atleta ficou no banco, com Crespo optando por Vitor Bueno como o substituto no ataque são-paulino.

No empate contra o Racing, na última terça-feira (13), pelas oitavas de final da Libertadores, o atacante ficou no banco, com Vitor Bueno e até mesmo o recém-promovido ao profissional Marquinhos foram escolhidos pelo treinador para melhorar o poder de ataque da equipe.

Com poucas oportunidades, o atacante parece ser a terceira ou até mesmo a quarta opção para o ataque do São Paulo, mesmo com desfalques importantes no setor.

Recentemente, Pablo recebeu sondagens do Internacional de Porto Alegre, mas, chegando a sete partidas pelo Tricolor no Brasileirão, não pode mais ser transferido para nenhuma equipe que também dispute o torneio.Na partida contra o Racing, o atacante Eder, que vem sendo escalado como o titular da equipe, na ausência de Luciano, sentiu dores na coxa e pode ser desfalque para as próximas rodadas.