Com melhor início do século do Portimonense na Liga NOS, Anderson Oliveira celebra fase no clube

Crédito: Divulgação / Portimonense

No último domingo (22), mesmo atuando fora de casa, o Portimonense venceu o Tondela por 3 a 0 e alcançou seu melhor inicio na Liga Portugal neste século. Com duas vitórias em três partidas, a equipe de Portimão superou a marca de quatro pontos conquistados na temporada de 2019/20. O brasileiro Anderson Oliveira atua na equipe e comentou sobre a fase que vivem atualmente.

- Nosso elenco é praticamente o mesmo, então o entrosamento tem ajudado bastante. O pensamento para essa temporada é chegar o mais longe possível, mas ainda é cedo para projetar algo, vamos pensando jogo a jogo.Em Portugal desde 2019, o extremo atuou apenas nove vezes no campeonato nacional em seu primeiro ano na Europa, já na temporada passada, esteve em campo em 29 partidas, além de anotar um gol e dar duas assistências.

Nesta época, Anderson atuou nas três rodadas, sendo titular nos dois últimos jogos e é o principal driblador da equipe até o momento, com 19 dribles, sexta melhor marca de toda a competição.