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Com melhor início do século do Portimonense na Liga NOS, Anderson Oliveira celebra fase no clube

Meio campista reconhece o trabalho que tem sido feito dentro e fora de campo no clube...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 19:08

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 19:08
Crédito: Divulgação / Portimonense
No último domingo (22), mesmo atuando fora de casa, o Portimonense venceu o Tondela por 3 a 0 e alcançou seu melhor inicio na Liga Portugal neste século. Com duas vitórias em três partidas, a equipe de Portimão superou a marca de quatro pontos conquistados na temporada de 2019/20. O brasileiro Anderson Oliveira atua na equipe e comentou sobre a fase que vivem atualmente.
- Nosso elenco é praticamente o mesmo, então o entrosamento tem ajudado bastante. O pensamento para essa temporada é chegar o mais longe possível, mas ainda é cedo para projetar algo, vamos pensando jogo a jogo.Em Portugal desde 2019, o extremo atuou apenas nove vezes no campeonato nacional em seu primeiro ano na Europa, já na temporada passada, esteve em campo em 29 partidas, além de anotar um gol e dar duas assistências.
Nesta época, Anderson atuou nas três rodadas, sendo titular nos dois últimos jogos e é o principal driblador da equipe até o momento, com 19 dribles, sexta melhor marca de toda a competição.
- Acredito no trabalho. Estou sempre treinando e focado em melhorar o máximo possível dentro de campo para ajudar a equipe, naturalmente os números individuais vão melhorando também - pontuou.O Portimonense busca melhorar ainda mais sua marca no domingo (29), contra o Paços de Ferreira, em Portimão, às 16h30, horário de Brasília.

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