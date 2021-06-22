Com média de um gol por jogo, promessa brasileira brilha no futebol espanhol com título e artilharia

Crédito: Arquivo pessoal / Jean Carlo

Aos 19 anos, o atacante Jean Carlo brilhou com a equipe Sub-21 do Alcorcón, da Espanha, na temporada 2020/21. No último final de semana, o brasileiro marcou um dos gols da vitória contra o El Alamo que garantiram o título e a artilharia da Segunda de Aficionados - equivalente a sétima divisão espanhola.

Veja a tabela da Eurocopa– Não foi fácil, lutamos até o último minuto para sairmos campeões. Em uma liga tão acirrada, é sempre uma alegria imensa ganhar qualquer campeonato, e ainda mais com um grupo incrível que a gente teve. Eram todos no mesmo objetivo, e assim foi como a gente logrou ser campeão – disse Jean Carlo.

Além do título, o atacante Jean Carlo foi coroado como o artilheiro do campeonato. O brasileiro, que acumula passagens pelas categorias de base de Grêmio e Santos, foi o protagonista da equipe espanhola ao anotar 16 gols e três assistências em 16 jogos disputados na temporada.