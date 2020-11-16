Com média de um gol por jogo, brasileiro brilha no início da temporada nos Emirados Árabes

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Recentemente, os brasileiros estão sendo os principais destaques das equipes dos Emirados Árabes, e no último fim de semana não foi diferente. Diogo Acosta, atacante do Emirates Club, anotou dois gols na estreia da equipe na UAE Division 1 e foi o homem do jogo na vitória por 3 a 1.

E não é só pela liga que o atacante brazuca está tendo boas atuações, na última partida do Emirates Club pela UAE President Cup, Diogo anotou dois golaços de falta para colaborar com a vitória por 4 a 3 e também com a liderança isolada do Grupo A. O outro tento do brasileiro foi contra o Dibba Al Hisn, também pela Copa, somando cinco gols nos últimos cinco jogos pelo Emirates Club.- Começamos a temporada bem, estamos colecionando bons resultados na Copa e agora também na Liga. Com muita dedicação, trabalho e competência coisas boas acontecem nas nossas vidas, e os gols que estou marcando são frutos disso - disse o atacante.

O próximo confronto do Emirates Club é sexta-feira (20) contra o Al-Bataeh, pela UAE Division 1 e a equipe dos Emirados Árabes conta com mais uma boa atuação de Diogo Acosta para seguir empilhando conquistas na temporada.