Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com média de um gol por jogo, brasileiro brilha no início da temporada nos Emirados Árabes
futebol

Com média de um gol por jogo, brasileiro brilha no início da temporada nos Emirados Árabes

Diogo Acosta anotou dois gols na vitória do Emirates Club no último sábado
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 nov 2020 às 12:11

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 12:11

Crédito: Divulgação
Recentemente, os brasileiros estão sendo os principais destaques das equipes dos Emirados Árabes, e no último fim de semana não foi diferente. Diogo Acosta, atacante do Emirates Club, anotou dois gols na estreia da equipe na UAE Division 1 e foi o homem do jogo na vitória por 3 a 1.
E não é só pela liga que o atacante brazuca está tendo boas atuações, na última partida do Emirates Club pela UAE President Cup, Diogo anotou dois golaços de falta para colaborar com a vitória por 4 a 3 e também com a liderança isolada do Grupo A. O outro tento do brasileiro foi contra o Dibba Al Hisn, também pela Copa, somando cinco gols nos últimos cinco jogos pelo Emirates Club.- Começamos a temporada bem, estamos colecionando bons resultados na Copa e agora também na Liga. Com muita dedicação, trabalho e competência coisas boas acontecem nas nossas vidas, e os gols que estou marcando são frutos disso - disse o atacante.
O próximo confronto do Emirates Club é sexta-feira (20) contra o Al-Bataeh, pela UAE Division 1 e a equipe dos Emirados Árabes conta com mais uma boa atuação de Diogo Acosta para seguir empilhando conquistas na temporada.
- Vamos manter essa pegada, estamos jogando bem, vencendo partidas difíceis e isso está dando confiança para a gente. A meta é continuar assim e vamos dar nosso máximo dentro de campo para que isso aconteça - completou o jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados