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Com média de mais de dois gols por jogo, brasileiro celebra título em Macau: 'Fruto do trabalho e esforço'

Jackson Sousa, meia brasileiro do Suncity, marcou 25 gols e ainda deu dez assistências em apenas dez partidas...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:42

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 16:42
Crédito: Divulgação/Suncity
Longe dos grandes holofotes dos principais campeonatos do mundo, o meia brasileiro Jackson Sousa, que defende a equipe do Suncity, de Macau, comemorou no último final de semana o título da segunda divisão local. Jackson destacou a felicidade pelo título e comentou sobre as pretensões do clube.- Estou muito feliz por termos conquistado o acesso e o título, mesmo faltando três rodadas para acabar o campeonato. Isso mostra o empenho e a qualidade da nossa equipe. Nós trabalhamos muito para conquistar esse objetivo. Eles tinham a ambição de subir para primeira divisão e isso já conseguimos. No ano que vem, o projeto do clube é entrar para brigar pelo título da primeira divisão e buscar uma vaga na AFC - disse.
Além do título e do acesso, Jackson Sousa vem mantendo uma média absurda de gols na segunda divisão de Macau. Apesar de jogar muitas vezes como segundo volante, o jogador de 30 anos tem números dignos de um bom camisa 9. Na atual temporada, em 10 jogos disputados, o brasileiro marcou 25 gols e ainda deu 10 assistências, ele é o artilheiro da competição, o jogador mais próximo dele, tem 13 gols marcados.
- Do lado individual também estou muito feliz, venho ajudando minha equipe marcando gols, dando assistências e isso é muito gratificante. Tudo é fruto do trabalho e esforço do dia a dia. Quando não tenho treino com o grupo, faço meus treinos extra, sempre dando meu melhor. Então nada é por acaso - concluiu.

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