Com média de gols maior que Messi e Neymar, brasileiro se destaca no futebol dos Emirados Árabes

O atacante João Pedro, que foi anunciado pelo Baniyas essa temporada através de um empréstimo junto ao Al-Dhafra está em um grande momento desde que chegou aos Emirados Árabes. Nos últimos 20 jogos, anotou 17 gols, mais que Messi e Neymar no mesmo período. A disputa do jogador do Baniyas é com Cristiano Ronaldo, onde o craque português leva uma pequena vantagem, com apenas um tento a mais que o brasileiro.
O camisa 9 tem um bom início de temporada pelo clube de Dubai, com seis gols em cinco jogos. Além disso, João já levou para casa o prêmio de melhor jogador da semana pela UAE League e colabora com o 3° lugar, por enquanto, do clube que defende.
- Minha confiança está lá em cima, vou seguir trabalhando duro para que eu continue marcando gols e acima de tudo ajudando a equipe a colecionar bons resultados na Liga e na Copa - disse o atacante.
João Pedro Pereira dos Santos tem 1,86m de altura, 27 anos e nasceu em Fortaleza-CE. Iniciou a carreira nas categorias de base do Ferroviário-CE, passou pelo Nacional da Madeira, de Portugal e retornou ao Brasil para defender o Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde foi artilheiro do clube na competição com quatro gols em quatro jogos.
Profissionalmente atuou pelo Santa Clara-POR, Trofense-POR, Fortaleza, Rayo Majadahonda-ESP, Alcobendas-ESP, Al-Fateh-SAU e Al-Dhafra-EAU até chegar no Baniyas, clube que defende atualmente.
- Não posso deixar a boa fase cair, estou tomando as melhores decisões na hora de finalizar a jogada, se depender de mim e da minha dedicação esse momento vai durar por um bom tempo - completou o atleta.