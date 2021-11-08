Com média de dois gols por jogo, atacante brasileiro celebra mais um título no ano e avalia temporada

Crédito: Divulgação/Suncity

No último domingo (07), o atacante Jackson Sousa comemorou mais um título na temporada 2021. O Sun City, de Macau, equipe do brasileiro, conquistou a Macau Cup, segunda principal disputa do país asiático. Além do título, Jackson se consagrou como o artilheiro da competição. Em 5 jogos disputados, o brasileiro marcou 7 gols e ainda deu oito assistências para gols dos seus companheiros. Jackson celebrou o título e a artilharia.- Muito feliz pelo título conquistado. Fizemos uma competição muito segura, vencemos todos os jogos e não demos nenhum tipo de chance aos adversários. Fico feliz também pela artilharia, é sempre bom poder ajudar a equipe marcando gols ou mesmo com assistências para os nossos companheiros - disse.

Esse não foi o primeiro título de Jackson na temporada. Antes, no primeiro semestre, o Sun City já havia conquistado a segunda divisão de Macau e garantiu acesso para a primeira divisão do próximo ano. Em 13 jogos disputados na liga, Jackson marcou incríveis 33 gols e deu mais dezessete assistências. Em 18 jogos disputados na temporada, Jackson fez 40 gols e assinalou 25 passes para gols dos seus companheiros, uma média de mais de 2 gols por jogo. Jackson celebrou as conquistas e classificou a temporada como perfeita.