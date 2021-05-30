Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com Matheus Nascimento, Botafogo inicia caminhada em busca da final da Copa do Brasil sub-20
futebol

Com Matheus Nascimento, Botafogo inicia caminhada em busca da final da Copa do Brasil sub-20

Atacante não foi relacionado para a estreia da Série B do Brasileirão para se preparar inteiramente à semifinal contra o Avaí...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2021 às 07:30
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá um reforço de peso para o primeiro de jogo da semifinal da Copa do Brasil sub-20. Neste domingo, o Alvinegro enfrenta o Avaí às 16h no Estádio Nilton Santos e uma das principais atrações é Matheus Nascimento, de 17 anos, já envolvido no time principal.
+ Chamusca fala sobre estreia de Chay no Botafogo e elogia o atacante
Por estar envolvido nesta partida, Matheus Nascimento sequer foi relacionado para a estreia do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, o empate em 1 a 1 com o Vila Nova. O camisa 9, inclusive, treinou com a equipe sub-20 na manhã de sábado, no CEFAT.Não é a primeira vez que isto acontece: Matheus Nascimento também "desceu" para ajudar o time sub-20 nas quartas de final da Copa do Brasil, na vitória por 3 a 0 sobre o Floresta-CE, também no Nilton Santos. O Botafogo também eliminou Castelo-TO e São José-RS nas fases anteriores.
O Avaí eliminou Trem-AP, ABC-RN nos pênaltis e Palmeiras nas fases anteriores. A partida da volta será na Ressacada no próximo domingo, também às 16h. Não há vantagem do gol qualificado fora de casa.
FICHA TÉCNICABotafogo x Avaí
Data-Hora: 30/05/2021, às 16hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Diego Luiz Couto Barcelos (RJ)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados