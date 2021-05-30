Com Matheus Nascimento, Botafogo inicia caminhada em busca da final da Copa do Brasil sub-20

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá um reforço de peso para o primeiro de jogo da semifinal da Copa do Brasil sub-20. Neste domingo, o Alvinegro enfrenta o Avaí às 16h no Estádio Nilton Santos e uma das principais atrações é Matheus Nascimento, de 17 anos, já envolvido no time principal.

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Por estar envolvido nesta partida, Matheus Nascimento sequer foi relacionado para a estreia do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, o empate em 1 a 1 com o Vila Nova. O camisa 9, inclusive, treinou com a equipe sub-20 na manhã de sábado, no CEFAT.Não é a primeira vez que isto acontece: Matheus Nascimento também "desceu" para ajudar o time sub-20 nas quartas de final da Copa do Brasil, na vitória por 3 a 0 sobre o Floresta-CE, também no Nilton Santos. O Botafogo também eliminou Castelo-TO e São José-RS nas fases anteriores.

O Avaí eliminou Trem-AP, ABC-RN nos pênaltis e Palmeiras nas fases anteriores. A partida da volta será na Ressacada no próximo domingo, também às 16h. Não há vantagem do gol qualificado fora de casa.

FICHA TÉCNICABotafogo x Avaí