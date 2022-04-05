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futebol

Com marca histórica, Alex completa um ano no comando do sub-20 do São Paulo

Treinador dirigiu o clube em 42 jogos, com 24 vitórias, dez empates e apenas oito derrotas, conseguindo a maior goleada da história do sub-20 no CFA de Cotia...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 13:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 13:47
Essa terça-feira (05) é especial para o técnico do sub-20 do São Paulo, Alex. Há um ano, ele iniciava o seu trabalho à frente do time de base do Tricolor, com o desafio de começar a carreira de treinador e conseguir boas campanhas, revelando jogadores para o elenco principal. Na última temporada, Alex comandou o sub-20 do São Paulo em 42 jogos, com 24 vitórias, dez empates e apenas oito derrotas. Foram 94 gols marcados e 45 sofridos. No Campeonato Paulista, o time foi eliminado nas quartas de final para o Desportivo Brasil. Já no Brasileiro, perdeu a final para o Internacional e na Copinha foi desclassificado pelo Palmeiras também na semifinal.
Além disso, em setembro, Alex conseguiu uma marca histórica. A vitória do São Paulo por 12 a 1 sobre o SC Brasil, no dia 17, pelo Campeonato Paulista, foi a maior goleada do time Sub-20 no CFA Presidente Laudo Natel, em Cotia. O placar superou os 10 a 0 marcado sobre o Guaratinguetá, em 2016.- 05/04/2021! Um ano de trabalho aqui no São Paulo FC. Muito obrigado ao clube por essa oportunidade. Seguimos sonhando com a bola - disse Alex nas redes sociais. Agora, Alex comanda a pré-temporada do São Paulo, que estreia no Campeonato Brasileiro sub-20 ainda neste mês.
Crédito: AlexcompletaumanonoSãoPaulonestaterça-feira(Foto:JFDiorio/Saopaulofc.net

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