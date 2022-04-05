Com marca histórica, Alex completa um ano no comando do sub-20 do São Paulo

Essa terça-feira (05) é especial para o técnico do sub-20 do São Paulo, Alex. Há um ano, ele iniciava o seu trabalho à frente do time de base do Tricolor, com o desafio de começar a carreira de treinador e conseguir boas campanhas, revelando jogadores para o elenco principal. Na última temporada, Alex comandou o sub-20 do São Paulo em 42 jogos, com 24 vitórias, dez empates e apenas oito derrotas. Foram 94 gols marcados e 45 sofridos. No Campeonato Paulista, o time foi eliminado nas quartas de final para o Desportivo Brasil. Já no Brasileiro, perdeu a final para o Internacional e na Copinha foi desclassificado pelo Palmeiras também na semifinal.