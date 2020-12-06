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Com maratona em casa, São Paulo busca seguir com invencibilidade

Tricolor paulista ainda não perdeu dentro de seus domínios desde que iniciou o Campeonato Brasileiro e aposta neste trunfo para continuar na liderança...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 09:00

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 09:00

Crédito: Na competição nacional, são 15 jogos sem perder, muitos deles dentro de casa (Miguel Schincariol/saopaulofc.net
O time do momento do Campeonato Brasileiro é o São Paulo. Com estatísticas positivas em todos os quesitos, o elenco comandado por Fernando Diniz soma outro ponto muito importante: o Tricolor ainda não perdeu jogando em casa pelo torneio em 2020.
Pelo Brasileirão, foram seis vitórias e quatro empates, com 15 gols feitos e seis tomados. Como se não bastasse, o Tricolor não perde no estádio do Morumbi desde o início desta competição (contando Libertadores, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana).
Relembre os resultados das partidas dentro do Morumbi:São Paulo 1 x 1 BahiaSão Paulo 1 x 0 Athletico-PRSão Paulo 2 x 1 CorinthiansSão Paulo 3 x 1 FluminenseSão Paulo 1 x 1 BragantinoSão Paulo 2 x 2 River Plate*São Paulo 3 x 0 Atlético-GOSão Paulo 0 x 0 GrêmioSão Paulo 5 x 1 Binacional*São Paulo 2 x 2 Fortaleza**São Paulo 4 x 3 Lanús***São Paulo 2 x 1 GoiásSão Paulo 3 x 0 Flamengo**São Paulo 1 x 1 Vasco
*Partida válida pela Copa Libertadores.**Partida válida pela Copa do Brasil.***Partida válida pela Copa Sul-Americana.> TABELAVeja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!
Além de ser um ponto positivo por si só, outra questão chama a atenção: o São Paulo receberá três jogos quase seguidos dentro de casa a partir deste domingo, quando enfrentará o Sport no Morumbi. Depois, pega o Botafogo (9 de dezembro) e o Atlético-MG (16/12). Antes, “viaja” para duelar no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena (13 de dezembro). A próxima viagem será em 23/12, quando pega o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil.
A última derrota na casa do São Paulo aconteceu no dia 29 de julho, por 3 a 2, na dolorosa eliminação diante do Mirassol, no Campeonato Paulista. Depois disso, porém, o time não perdeu mais no Morumbi, em todas as competições que disputa(va).
O Tricolor é o líder do Brasileirão com 44 pontos conquistados e um jogo a menos em comparação ao Atlético-MG, em segundo e com 42 pontos. O time pega o Sport neste domingo, às 16h, pela 24ª rodada. Além dessa competição, o São Paulo também disputa a Copa do Brasil.

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