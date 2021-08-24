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Com maratona de jogos desde abril, São Paulo enfim terá semanas livres para treinar

Técnico Hernán Crespo não teve período longo para treinamentos desde a primeira fase do Campeonato Paulista. No entanto, time terá pausa de 14 dias por conta de jogos adiados...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 08:00
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo vem em uma verdadeira maratona nesta temporada. Convivendo com muitas lesões, o time do técnico Hernán Crespo não tem uma semana livre de jogos desde o mês de abril, no Campeonato Paulista, quando o futebol voltou após uma paralisação de um mês devido a pandemia de Covid-19. De lá para cá, o Tricolor fez 43 jogos em 142 dias, disputando quatro competições diferentes: Campeonato Paulista (campeão), Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Taça Libertadores. Vale ressaltar que depois dessa paralisação, o São Paulo fez quatro jogos em seis dias no estadual.
A maratona de jogos vem cobrando o preço aos jogadores do São Paulo, que vêm sofrendo com lesões nesta temporada. O último a ficar lesionado foi o zagueiro Arboleda, com uma lesão na coxa. Com isso, o Tricolor chegou a 33 lesões, o recordista isolado nesse número entre os times do Campeonato Brasileiro.
ATUAÇÕES: Volpi, Nestor e Pablo levam as maiores notas na vitória do São Paulo diante do Sport
VEJA A TABELA E SIMULE A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃOInclusive, o calendário apertado é tratado pela diretoria como um dos principais responsáveis por esse alto índice de lesionados. Segundo o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, que vem fazendo diversas reuniões com o departamento médico, esse é um dos motivos para o problema.
- Temos feito reuniões e debatido a questão. Buscamos minimizar o quadro. Os eventuais motivos são muitos: os jogadores estão sem férias, jogos seguidos, mudança no método de treinamento e outros. Muitas lesões também são traumas e não musculares - disse Belmonte, em resposta a um torcedor nas redes sociais. Pausa nos jogos pode ajudar o São Paulo Na próxima semana, o Tricolor terá duas semanas livres de treinamentos. Isso porque a CBF decidiu adiar algumas partidas. Com isso, o jogo da volta das quartas da Copa do Brasil contra o Fortaleza, e o confronto diante do América-MG, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, foram adiados.
A pausa começará depois do duelo contra o Juventude, no próximo domingo (29), em Caxias do Sul. Após essa partida, a equipe só vai voltar a campo no dia 12 de setembro diante do Fluminense, também fora de casa.

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