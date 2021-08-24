Com maratona de jogos desde abril, São Paulo enfim terá semanas livres para treinar

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo vem em uma verdadeira maratona nesta temporada. Convivendo com muitas lesões, o time do técnico Hernán Crespo não tem uma semana livre de jogos desde o mês de abril, no Campeonato Paulista, quando o futebol voltou após uma paralisação de um mês devido a pandemia de Covid-19. De lá para cá, o Tricolor fez 43 jogos em 142 dias, disputando quatro competições diferentes: Campeonato Paulista (campeão), Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Taça Libertadores. Vale ressaltar que depois dessa paralisação, o São Paulo fez quatro jogos em seis dias no estadual.

A maratona de jogos vem cobrando o preço aos jogadores do São Paulo, que vêm sofrendo com lesões nesta temporada. O último a ficar lesionado foi o zagueiro Arboleda, com uma lesão na coxa. Com isso, o Tricolor chegou a 33 lesões, o recordista isolado nesse número entre os times do Campeonato Brasileiro.

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VEJA A TABELA E SIMULE A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃOInclusive, o calendário apertado é tratado pela diretoria como um dos principais responsáveis por esse alto índice de lesionados. Segundo o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, que vem fazendo diversas reuniões com o departamento médico, esse é um dos motivos para o problema.

- Temos feito reuniões e debatido a questão. Buscamos minimizar o quadro. Os eventuais motivos são muitos: os jogadores estão sem férias, jogos seguidos, mudança no método de treinamento e outros. Muitas lesões também são traumas e não musculares - disse Belmonte, em resposta a um torcedor nas redes sociais. Pausa nos jogos pode ajudar o São Paulo Na próxima semana, o Tricolor terá duas semanas livres de treinamentos. Isso porque a CBF decidiu adiar algumas partidas. Com isso, o jogo da volta das quartas da Copa do Brasil contra o Fortaleza, e o confronto diante do América-MG, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, foram adiados.