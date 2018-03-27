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Ação social

Com Maquinista Grená, Desportiva realiza ação em ONG de Cariacica

O mascote grená levou pacotes de papel, canetinhas, além de pipoca doce e bombom para toda a criançada

Publicado em 27 de Março de 2018 às 17:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 17:44
A Desportiva Ferroviária realizou, na tarde desta segunda-feira, um ação social na ONG Obra Social Gabriel Delanne, do bairro Novo Horizonte, em Cariacica. A ONG atende a mais de 200 crianças, com aulas, brincadeiras e alimentação, funcionando como uma creche para famílias carentes. O Maquinista Grená, mascote da Tiva, levou 7 pacotes de papel sulfite A4 e 26 pacotes de canetinha hidrocor, que estavam faltando na ONG, além de pipoca doce e bombom para toda a criançada.
"Quero agradecer a Deus e a vocês da Desportiva, pela solidariedade e iniciativa de estar aqui, pensando no futuro das nossas crianças, transformando o nosso município, elevando a auto estima, renovando as esperanças. Agradecer também a presença do mascote, que trouxe muita alegria para as crianças. Que Deus abençoe a equipe da Desportiva e a todos os doadores que participaram. Foi uma tarde única", afirmou Elza da Silva Santos, presidente e fundadora da Obra Social Gabriel Dalenne, que funciona desde 1999.
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