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Com Manchester City e PSG na mesma chave, Uefa sorteia grupos da Champions League

Equipes fizeram uma das semifinais na temporada passada e voltam a se enfrentar neste ano. Bayern de Munique, Barcelona e Benfica também são sorteados para o mesmo grupo...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 14:15

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 14:15
Crédito: OZAN KOSE / AFP
Chaves definidas. Nesta quinta-feira, a Uefa sorteou os grupos da Champions League em cerimônia realizada em Istambul, na Turquia. Com destaque para duelos entre Messi e Guardiola, além de Bayern de Munique e Barcelona, a competição começa no dia 14 de setembro.
+ Veja os resultados dos playoffs da Champions LeagueO sorteio reservou o reencontro de Manchester City e PSG, que se enfrentaram na última semifinal, desta vez com Messi pelo lado francês. A expectativa, porém, é que Cristiano Ronaldo também esteja do lado inglês. O duelo acontecerá pelo Grupo A.
No Grupo D, Inter de Milão, Real Madrid e Shakhtar Donetsk, que estiveram juntos no ano passado, se encontram mais uma vez. Já no Grupo E, Bayern de Munique, Barcelona e Benfica também estão juntos.
Atual campeão, o Chelsea está no Grupo H, e terá como principal desafio a Juventus.
VEJA OS GRUPOS
QUANDO SERÁ A COMPETIÇÃO?​Fase de grupos: 14/15 de setembro (rodada 1), 28/29 de setembro (rodada 2), 19/20 de outubro (rodada 3), 2/3 de novembro (rodada 4), 23/24 de novembro (rodada 5) e 7/8 de dezembro (rodada 6).
Oitavas de final: 15/16/22/23 de fevereiro (ida) e 09/08/15/16 de março (volta).
Quartas de final: 5/6 de abril (ida) e 12/13 de abril (volta).
Semifinais: 26/27 de abril (ida) e 3/4 de maio (volta).
Final: 28 de maio, na Gazprom Arena, em São Petersburgo, na Rússia.

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