Com Manchester City e PSG na mesma chave, Uefa sorteia grupos da Champions League

Crédito: OZAN KOSE / AFP

Chaves definidas. Nesta quinta-feira, a Uefa sorteou os grupos da Champions League em cerimônia realizada em Istambul, na Turquia. Com destaque para duelos entre Messi e Guardiola, além de Bayern de Munique e Barcelona, a competição começa no dia 14 de setembro.

+ Veja os resultados dos playoffs da Champions LeagueO sorteio reservou o reencontro de Manchester City e PSG, que se enfrentaram na última semifinal, desta vez com Messi pelo lado francês. A expectativa, porém, é que Cristiano Ronaldo também esteja do lado inglês. O duelo acontecerá pelo Grupo A.

No Grupo D, Inter de Milão, Real Madrid e Shakhtar Donetsk, que estiveram juntos no ano passado, se encontram mais uma vez. Já no Grupo E, Bayern de Munique, Barcelona e Benfica também estão juntos.

Atual campeão, o Chelsea está no Grupo H, e terá como principal desafio a Juventus.

VEJA OS GRUPOS

QUANDO SERÁ A COMPETIÇÃO?​Fase de grupos: 14/15 de setembro (rodada 1), 28/29 de setembro (rodada 2), 19/20 de outubro (rodada 3), 2/3 de novembro (rodada 4), 23/24 de novembro (rodada 5) e 7/8 de dezembro (rodada 6).

Oitavas de final: 15/16/22/23 de fevereiro (ida) e 09/08/15/16 de março (volta).

Quartas de final: 5/6 de abril (ida) e 12/13 de abril (volta).

Semifinais: 26/27 de abril (ida) e 3/4 de maio (volta).