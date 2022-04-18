Com mais uma viagem, São Paulo define programação da semana; veja

O São Paulo seguirá sua maratona fora de casa nesta semana. Após a derrota para o Flamengo, por 3 a 1, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor agora encarará o Juventude, nesta quarta-feira (20), às 19h30, no Alfredo Jaconi, na Copa do Brasil.
A delegação do Tricolor voltou para a capital paulista logo depois do confronto contra o Rubro-Negro. Hoje, o elenco se reapresenta para um treinamento no CT da Barra Funda, onde treinará a tarde.
O São Paulo tem somente mais um treinamento, na terça-feira pela manhã. Logo depois, embarca para Caxias do Sul, onde enfrentará o Juventude. Resta saber se o técnico Rogério Ceni vai poupar alguns jogadores e usar uma equipe alternativa, assim como faz na Sul-Americana.
Segunda-feira (18/04) - TardeTreinamentoCT da Barra Funda
Terça-feira (19/04) - ManhãTreinamentoCT da Barra Funda
*Voo para Caxias do Sul no período da tarde
Quarta-feira (20/04) - 19h30Juventude x São PauloEstádio Alfredo JaconiCopa do Brasil - 3ª Fase - Jogo de Ida