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futebol

Com mais um gol de Lucas Paquetá, Lyon vence o Troyes de virada no Francês

Brasileiro tem quatro gols em sete jogos na competição e é um dos artilheiros do torneio nacional. Bruno Guimarães dá assistência e Emerson Palmieri também deixa sua marca...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 18:59
Crédito: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP
Pela sétima rodada do Campeonato Francês, o Lyon recebeu o Troyes nesta quarta-feira e o time de Peter Bosz venceu por 3 a 1, de virada. Chavalerin abriu o placar para os visitantes, enquanto Shaqiri, Emerson Palmieri e Lucas Paquetá balançaram as redes para os Gones.SUSTOJogando em casa, com o apoio do seu torcedor, o Lyon saiu atrás no marcador. Apesar de dominar o primeiro tempo, o Troyes balançou as redes aos 45 minutos da etapa inicial e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Com passe de Mama Baldé, Chavalerin foi quem marcou o gol.
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VIRADALogo no início do segundo tempo, o brasileiro Bruno Guimarães achou passe para Shaqiri, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Lyon para deixar tudo igual. A virada veio aos 27 minutos com o ítalo-brasileiro Emerson Palmieri.
ELE DE NOVONo fim do jogo, em rápido contra-ataque, o meio-campista Lucas Paquetá balançou as redes para fechar a conta. Dembélé entregou para o camisa 10 dentro da área, que tocou por baixo das pernas do goleiro e marcou seu quarto gol na competição. Ele é um dos artilheiros do torneio.
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SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Lyon encara o Lorient, mais uma vez em casa, no sábado. O Troyes, por sua vez, tem compromisso contra o Angers, no domingo, também em casa.

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