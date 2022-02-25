Com mais espaço entre os titulares, Arthur Chaves completa dez anos de Avaí

Cria da base do Avaí, o jovem Arthur Chaves completa em fevereiro dez anos dentro do clube. O atleta vem ganhando cada vez mais espaço dentro do elenco profissional e, na temporada de 2022, já participou de oito dos 11 jogos realizados.>O LANCE! também tem conteúdo produzido para o TikTok- Fazer 10 anos de Avaí é uma marca muito gratificante para mim. Ainda mais agora que estou tendo a oportunidade de jogar mais. Essa marca era um objetivo pessoal que eu tinha que está se cumprindo, assim como estar jogando no profissional, o que torna isso ainda mais especial. Posso falar que tudo o que sei de futebol foi esse clube que me ensinou e me proporcionou. Sou eternamente grato a essa instituição - disse.

Capitão em todas as categorias pelas quais passou dentro do clube, Arthur está no Avaí desde o ano de 2012, sendo essa a temporada mais ativa do atleta no elenco profissional. Dos oito jogos que fez, sete deles foram como titular. O zagueiro fez a estreia como profissional no dia 4 de abril de 2021, em partida contra o Metropolitano, válida pelo Campeonato Catarinense. Depois, o jogador participou apenas de mais uma partida na Série B e em mais outras duas pela Copa SC.

O atleta também comentou sobre as oportunidades que vem recebendo, ciente de que precisa percorrer um considerável caminho rumo a devida consolidação:

- Assim como já são sete jogos como titular no profissional, ainda são apenas sete jogos. Então eu sempre tento manter os pés no chão, sabendo que estou ainda no começo da minha trajetória e que ainda tem muito o que acontecer. Só penso hoje em jogar pelo Avaí, sempre buscando a melhor preparação para o próximo jogo.