Com mais duas assistências, Dudu ajuda Al Duhail a vencer novamente

Contando com mais duas assistências do meia-atacante Dudu, o Al Duhail voltou a vencer no Campeonato Catari. Neste sábado (6), o camisa 77 deu cruzamentos açucarados para Mohammed Muntari e Michael Olunga garantirem o triunfo de 2 a 0 sobre o Al Kharitilyat, fora de casa, pela 18ª rodada da competição nacional.

Com mais duas assistências, Dudu se isolou como o principal garçom do Campeonato Catari, com 11 passes decisivos. Além disso, ele já soma 10 gols, fato que o coloca em terceiro lugar no ranking de artilheiros do torneio. Ou seja, são 21 participações diretas em 18 partidas, uma média superior a uma por duelo.- As coisas estão saindo muito bem e fico feliz por continuar ajudando o nosso time a conseguir as vitórias, seja com gols ou dando passes para os meus companheiros, como foi hoje. Seguimos bem no campeonato e acredito que estamos evoluindo a cada jogo. Isso é importante para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos no final da temporada - afirmou.