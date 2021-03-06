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Com mais duas assistências, Dudu ajuda Al Duhail a vencer novamente

Meio-campista chegou a 29 participações diretas em gol em 31 jogos pelo clube e se isolou como principal garçom do Campeonato Catari...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 13:11

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 13:11
Crédito: Divulgação/Al Duhail
Contando com mais duas assistências do meia-atacante Dudu, o Al Duhail voltou a vencer no Campeonato Catari. Neste sábado (6), o camisa 77 deu cruzamentos açucarados para Mohammed Muntari e Michael Olunga garantirem o triunfo de 2 a 0 sobre o Al Kharitilyat, fora de casa, pela 18ª rodada da competição nacional.
Com mais duas assistências, Dudu se isolou como o principal garçom do Campeonato Catari, com 11 passes decisivos. Além disso, ele já soma 10 gols, fato que o coloca em terceiro lugar no ranking de artilheiros do torneio. Ou seja, são 21 participações diretas em 18 partidas, uma média superior a uma por duelo.- As coisas estão saindo muito bem e fico feliz por continuar ajudando o nosso time a conseguir as vitórias, seja com gols ou dando passes para os meus companheiros, como foi hoje. Seguimos bem no campeonato e acredito que estamos evoluindo a cada jogo. Isso é importante para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos no final da temporada - afirmou.
Em grande fase no continente asiático, Dudu já balançou as redes 12 vezes e deu 17 assistências em 31 partidas oficiais com a camisa do Al Duhail.
Vice-líder do Campeonato Catari, com 37 pontos, o Al Duhail volta a campo agora na próxima quinta-feira (11), quando visitará o Al Sailiya, pela 19ª rodada.

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